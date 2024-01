Ceci est l’icône que vous verrez dans les photos modifiées avec l’IA du Galaxy S24

Les photos modifiées par IA sur les nouveaux Samsung S24 Series incluront une icône. Celle-ci sera placée dans le coin inférieur gauche de la photographie et il y aura quatre étoiles de différentes tailles. L’objectif de cette inclusion est d’identifier que ce contenu n’est pas entièrement réel. De plus, la photo contiendra des métadonnées invisibles à l’œil humain.

L’intelligence artificielle est un outil qui peut améliorer notre vie, mais qui comporte également des risques. Elle peut devenir une forme de désinformation en pouvant effacer des éléments ou altérer l’apparence d’une photo. C’est pourquoi Samsung souhaite que les images modifiées par IA sur leurs nouveaux téléphones portables soient étiquetées pour se différencier.

Malheureusement pour la société sud-coréenne, certains utilisateurs publient des vidéos sur les réseaux sociaux montrant comment ils suppriment le logo via l’IA elle-même. Ce qu’ils n’ont pas pris en compte, c’est que Samsung chiffre l’image avec des métadonnées invisibles à l’œil humain, mais qui indiquent qu’une photo a été modifiée par intelligence artificielle.

You can easily remove Samsung’s AI watermark by simply object-erasing it 🤣 pic.twitter.com/YSVTI3avKt

— Raven (@Razar_the_Raven) 18 janvier 2024