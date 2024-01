Le nouveau smartphone économique de HUAWEI possède une batterie immense et un design inspiré par le P60 Pro

Un téléphone portable avec une batterie de 6 000 mAh à moins de 250 euros

Le nouveau HUAWEI Nova Y72 est disponible en deux couleurs, noir et vert / Via: Huawei Central

HUAWEI vient d’annoncer un nouveau smartphone pour ses clients mondiaux. Il s’agit du HUAWEI Nova Y72, un téléphone portable qui se distingue par sa batterie immense de 6 000 mAh et par son design qui nous semble curieusement familier. Dans les lignes qui suivent, nous allons découvrir tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur cet appareil abordable que vient de présenter la société chinoise.

Avant de découvrir les entrailles du HUAWEI Nova Y72, prenons le temps de remarquer que le design est pratiquement identique à celui du HUAWEI P60 Pro, une bête photographique qui s’est imposée comme le téléphone portable le plus puissant jamais créé par la marque. Comme vous pouvez le voir sur les images suivantes, les deux déploient un module de caméra vertical saisissant, situé en haut à gauche du dos.

Si nous sommes pointilleux, il est vrai qu’il y a quelques détails qui nous permettent de les différencier. Par exemple, le nouveau Nova Y72 arbore une finition brillante avec des reflets et une lentille principale encadrée dans l’îlot du module de caméras, tandis que le P60 Pro a une finition mate sur le panneau arrière et, au contraire, sa caméra principale dépasse légèrement du module de caméras.

Voici les caractéristiques du nouveau HUAWEI Nova Y72

En ce qui concerne les spécifications du Nova Y72, celui-ci dispose d’un système de double caméra : une lentille principale de 50 MP et une lentille macro de 2 MP, avec des modes de scènes nocturnes et des modes de pixels de haute qualité. Et si nous nous tournons vers l’avant, nous découvrons un modeste appareil photo selfie de 8 MP avec une ouverture f/2.0.

Passons maintenant au domaine de l’écran, où nous trouvons un écran LCD de 6,75 pouces avec une résolution HD+ (1 600 x 720 pixels) et 16,7 millions de couleurs, ce qui ne correspond pas à la haute définition complète. Selon une publication du site Huawei Central, il a des dimensions de 168,3 x 77,7 x 8,93 mm et un poids de 207 grammes.

Bien entendu, nous ne pouvons pas passer à côté d’une des caractéristiques les plus importantes de tout appareil : son autonomie. Le HUAWEI Nova Y72 pourrait très bien se positionner parmi les téléphones portables HUAWEI ayant la plus grande batterie, car il offre une batterie de 6 000 mAh avec une charge de 22,5 W, ce que l’on ne trouve généralement pas chez les marques de téléphonie les plus populaires.

De plus, nous savons que le téléphone contient une touche X qui permet de lancer des applications, d’utiliser une fonction rapide ou d’effectuer des actions de simple toucher, située sur le côté gauche du terminal. Cependant, le processeur est encore inconnu qui alimente le Nova Y72 sur le marché mondial, mais il est possible qu’il s’agisse de la même puce que en Chine : un Kirin 710, fabriqué par la société elle-même.

Comme nous l’avons mentionné quelques paragraphes plus tôt, l’une des caractéristiques les plus remarquables de ce nouveau smartphone est que vous n’aurez pas à faire un gros investissement financier pour l’avoir entre les mains. En réalité, il est assez abordable : il coûte environ 244 euros avec la conversion de la devise, en se basant sur le prix de 4 999 rands en Afrique du Sud.

Pour l’instant, le téléphone est annoncé en deux couleurs : vert et noir, mais il pourrait y avoir plus d’options disponibles en fonction du marché. Nous mettrons à jour les informations dès que nous en saurons plus sur le HUAWEI Nova Y72, car nous devons encore connaître sa date de sortie et la variante de configuration avec laquelle il sera commercialisé, ainsi que certaines spécifications clés.