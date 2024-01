Les Samsung Galaxy S23 FE 5G et Galaxy A34 5G reçoivent également la mise à jour Android de janvier

La mise à jour de sécurité de janvier arrive déjà sur les Samsung Galaxy S23 FE et Galaxy A34 de plusieurs régions du monde, y compris l’Europe

Le Samsung Galaxy S23 FE 5G est mis à jour avec le correctif de sécurité de janvier 2024

Alors qu’il prépare la mise en vente de ses nouveaux fleurons, les Galaxy S24, qui se produira le 31 janvier prochain, Samsung continue de déployer le dernier correctif de sécurité Android, correspondant au mois de janvier, sur plusieurs terminaux de sa gamme, tant haut de gamme que milieu de gamme.

Une bonne preuve en est que, comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de janvier sur son milieu de gamme le plus récent, le Galaxy S23 FE 5G, et sur l’un de ses meilleurs vendeurs de milieu de gamme de 2023, le Galaxy A34 5G.

La mise à jour Android de janvier arrive sur les Samsung Galaxy S23 FE 5G et Galaxy A34 5G

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de janvier 2024 sur les Samsung Galaxy S23 FE 5G de plusieurs pays d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Afrique. Ainsi, cette nouvelle mise à jour de sécurité est déjà en train d’arriver sur les Galaxy S23 FE de la région du Caucase, du Kazakhstan, de l’Ukraine et d’autres pays européens avec la version du firmware S711BXXS2BWL7, sur les modèles du Brésil avec le numéro de build S711BXXS2BWL6 et sur les appareils d’Afghanistan, d’Égypte, d’Irak, du Kenya, du Maroc, du Nigéria, du Pakistan, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de la Tunisie et de la Turquie avec la version du firmware S711BXXS2BWL8.

De plus, la société coréenne a également déployé la dernière mise à jour de sécurité Android sur les Samsung Galaxy A34 5G de plusieurs pays européens tels que l’Autriche, la Croatie, la France, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Serbie, la Slovénie, la Suisse, la République tchèque et le Royaume-Unis avec la version du firmware A346BXXS5BWL2.

Dans les deux cas, ce nouveau logiciel inclut le correctif de sécurité de janvier 2024, qui résout plus de sept dizaines de problèmes de sécurité et de confidentialité, corrige un bon nombre de bugs généraux détectés dans les versions précédentes de One UI et améliore la stabilité et les performances des deux terminaux.

Si vous possédez un Samsung Galaxy S23 FE 5G ou un Galaxy A34 5G et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour, il vous suffit d’accéder au panneau des Paramètres de votre smartphone et de vous rendre dans la section Mise à jour du logiciel.

Une fois que vous l’avez disponible, tout ce que vous avez à faire pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android est de toucher le bouton Télécharger et installer.