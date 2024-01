Comment avoir une barre latérale de ChatGPT dans Google Chrome pour accéder au chatbot d’IA à tout moment

Nous vous expliquons, étape par étape, comment intégrer dans Google Chrome et dans d’autres navigateurs basés sur Chromium comme Brave une barre latérale pratique pour toujours avoir accès à ChatGPT.

Découvrez comment ajouter facilement une barre latérale ChatGPT dans Google Chrome et Brave

Google Chrome reste l’un des navigateurs Web les plus populaires à l’heure actuelle, mais depuis l’intégration de ChatGTP dans Microsoft Edge, le navigateur de la société de Redmond ne cesse de gagner de nouveaux adeptes grâce à l’inclusion de services tels que Bing Chat, Bing Image Creator ou plus récemment, Copilot, un assistant basé sur le puissant chatbot d’OpenAI que vous pouvez utiliser via une barre latérale toujours visible.

Si vous souhaitez également avoir quelque chose de similaire dans Google Chrome et d’autres navigateurs compatibles tels que Brave, continuez à lire car nous vous expliquerons comment ajouter une barre latérale ChatGPT à n’importe quel navigateur basé sur Chromium de manière rapide et simple.

Comment intégrer une barre latérale ChatGPT dans Google Chrome ou Brave

Pour ajouter une barre latérale ChatGPT dans Google ou Brave, comme c’est mon cas, vous devez simplement accéder à la boutique d’extensions de Google Chrome et installer une extension appelée ChatGPT Sidebar. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur ce lien, de cliquer sur le bouton Ajouter à Chrome ou Ajouter à Brave et ensuite sur l’option Ajouter l’extension.

Une fois cela fait, vous verrez une fenêtre dans le coin inférieur droit qui vous indique qu’une nouvelle application en arrière-plan a été ajoutée à votre navigateur et vous verrez une barre ChatGPT sur le côté droit de celui-ci.

La prochaine étape avant de pouvoir commencer à utiliser ChatGPT depuis cette nouvelle barre latérale est de vous connecter à votre compte, ce que vous pouvez faire en cliquant sur le bouton Connexion de couleur bleue, en remplissant les champs utilisateur et mot de passe, puis en cliquant sur le bouton Continuer.

Rappelez-vous que pour pouvoir utiliser GPT-4 avec ChatGPT, vous devez avoir un abonnement à la version payante du chatbot, car si, comme moi, vous utilisez la version gratuite, vous ne pourrez utiliser que GPT-3.5.

Après vous être connecté au nouveau panneau latéral de ChatGPT avec votre compte, vous pouvez effectuer une nouvelle requête en cliquant sur l’icône du crayon située dans le coin supérieur droit de la barre et en écrivant une invite dans le champ de texte qui apparaît en bas. De plus, vous pouvez également accéder au menu contextuel de votre compte ChatGPT, à partir duquel vous avez accès à votre historique dans le chatbot, en cliquant sur l’icône des deux rayures horizontales située dans le coin supérieur gauche du panneau.

Si vous décidez de masquer cette barre latérale ChatGPT temporairement, vous pouvez la déployer à nouveau en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l’écran et en cliquant sur l’option Ouvrir ChatGPT

À cet égard, sachez que si vous utilisez Brave, vous avez la possibilité de masquer la nouvelle barre ChatGPT en cliquant sur le bouton situé juste à gauche de l’icône du menu du navigateur, qui est identifié par trois rayures horizontales.

Si le bouton pour masquer le panneau latéral de Brave n’apparaît pas dans la barre supérieure du navigateur, il vous suffit de suivre ces étapes simples pour l’activer :