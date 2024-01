Voici le secret le mieux gardé des Google Pixel 8

Si vous avez un Pixel 8 Pro, il peut détecter lorsque vous placez un protecteur d’écran pour améliorer la réponse tactile.

L’écran du Pixel 8 Pro est capable de détecter si vous mettez un protecteur quelconque.

Le fait que les Pixel 8 fabriqués par Google soient sur le marché depuis plusieurs mois n’a pas empêché le géant de Mountain View de cacher pendant des semaines certaines des fonctions les plus intéressantes et curieuses, et en effet, nous continuons à découvrir les détails de toutes les petites améliorations mises en place par Google sur ses propres appareils.

Dans ce cas, c’est Android Police, dans un article publié par Mishaal Rahman, qui a révélé une fonctionnalité des plus utiles qui vient de voir le jour sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, et qui sont apparemment capables de détecter si un protecteur d’écran est en place afin d’améliorer la réponse du digitaliseur et ainsi maintenir une expérience d’utilisation de haut niveau.

En réalité, cette option n’est pas nouvelle car elle était déjà présente depuis le lancement, bien que Google ait souligné que de nombreux utilisateurs ne s’en étaient pas rendu compte et ne l’avaient pas activée lorsqu’ils installaient leurs vitres trempées sur leur smartphone, c’est pourquoi ils ont décidé de créer cette fonction de détection automatique des protecteurs d’écran sur les Pixel 8.

Ainsi, à partir de maintenant, lorsque nous mettons ou retirons un protecteur d’écran sur un Pixel 8 ou Pixel 8 Pro, une notification nous informe de l’existence de ce « mode protecteur d’écran », afin que nous puissions l’activer ou le désactiver rapidement en fonction de nos besoins.

Le mode protecteur d’écran, quant à lui, fait exactement ce à quoi nous nous attendons, c’est-à-dire augmenter la sensibilité tactile du digitaliseur afin d’améliorer notre expérience lorsque nous appuyons sur le verre trempé du protecteur, et non directement sur le verre du smartphone lui-même.

Google le précise clairement dans la notification :

Activer le mode protecteur d’écran améliore le toucher lors de l’utilisation d’un protecteur d’écran.

Comme c’est souvent le cas avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, Google l’a mis en place discrètement pour ses appareils, bien que pour l’instant, ce ne soit disponible que sur les derniers Pixel 8 et Pixel 8 Pro, nous ne savons pas si cela est dû à des besoins matériels spécifiques ou simplement temporairement.

Il est certain que si vous avez l’un des derniers smartphones Pixel, vous pouvez maintenant facilement activer ou désactiver le mode protecteur d’écran et ainsi éviter les ajustements et les pressions fantômes causés par le verre trempé de protection que nous avons tendance à placer sur nos précieux smartphones.