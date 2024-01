Attention à utiliser les accessoires Qi2 et MagSafe avec le Galaxy S24 Ultra : le S-Pen subit des problèmes de magnétisme

Le S-Pen du Samsung Galaxy S24 Ultra rencontrerait des problèmes avec les contacts magnétiques

Le S-Pen est de nouveau présent dans le Samsung Galaxy S24 Ultra / Image de AndroAall

Le S-Pen, ce stylet presque magique qui est présent depuis de nombreuses années dans les Galaxy S Ultra et les précédents Galaxy Note, rencontre un problème avec les contacts magnétiques dans son dernier modèle avec certains accessoires. C’est pourquoi il est déjà signalé que des accessoires munis d’aimants tels que ceux des marques Qi2 et MagSafe pourraient empêcher le S-Pen du Samsung Galaxy S24 Ultra de fonctionner.

Problèmes avec le S-Pen

Cette information a été confirmée par Alex Stankie, l’un des visages de la boutique en ligne Moment, qui commercialise, entre autres, des produits des marques Qi2 et MagSafe. C’est pourquoi il confirme avoir détecté des problèmes avec les étuis de ces marques en raison des contacts magnétiques qu’ils possèdent. La conséquence : ils peuvent causer des dysfonctionnements au niveau du S-Pen et le rendre inopérant.

des solutions sont déjà en cours de développement avec ce type d’accessoires pour éviter que les contacts magnétiques ne puissent endommager un objet aussi précieux que le S-Pen, qui est l’un des principaux atouts du Samsung Galaxy S24 Ultra par rapport aux autres modèles, en plus d’avoir une taille plus grande et le processeur le plus puissant du marché, le Snapdragon 8 de 3ème génération.

Un foyer historique de problèmes

Malgré le fait que le S-Pen est un accessoire très original et qui peut apporter une grande valeur à certains utilisateurs, la réalité est que ce périphérique a également causé de nombreux maux de tête à Samsung au fil des ans. On se souvient encore, par exemple, de la façon dont le S-Pen pouvait se casser s’il n’était pas inséré dans la position correcte dans des modèles tels que le Note 5, mais ces problèmes réapparaissent lorsque l’on apprend que le Samsung Galaxy S24 Ultra rencontre des problèmes avec le magnétisme et le S-Pen.

Cependant, ces dernières années, le S-Pen s’est révélé être un outil beaucoup plus utile et fiable grâce à ses nombreuses fonctionnalités. C’est un outil idéal pour réaliser une édition photo plus précise, comme télécommande pour prendre des photos, ou pour dessiner directement sur l’écran du téléphone mobile. Le S-Pen est idéal pour ceux qui recherchent ce type d’extras sur leur smartphone.