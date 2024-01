WhatsApp: comment mettre en pause et reprendre les enregistrements vocaux

WhatsApp cache une fonctionnalité utile qui permet de mettre en pause et de reprendre facilement et rapidement n’importe quel enregistrement vocal.

Les enregistrements vocaux peuvent être mis en pause et repris sur tous les appareils où WhatsApp est présent.

Aimés par beaucoup et détestés par plusieurs, les enregistrements vocaux de WhatsApp ont pris énormément d’importance au cours des dernières années. Inclus dans l’application de messagerie la plus utilisée au monde depuis un certain temps déjà, ils cachent un petit secret que peu de gens connaissent, quel secret ? Eh bien, une fonction intéressante qui permet de mettre en pause et de reprendre les enregistrements de manière simple et rapide.

Imaginons que vous êtes en train d’enregistrer une note vocale importante et qu’un imprévu survient. Si vous ne voulez pas paraître impoli devant la personne à qui vous allez envoyer cet audio, il vaut mieux le réenregistrer, car envoyer plusieurs enregistrements vocaux à la suite peut devenir extrêmement agaçant.

Heureusement, cela appartient désormais au passé, car WhatsApp permet de mettre en pause et de reprendre n’importe quel enregistrement vocal. Le bon côté des choses est qu’il n’est pas nécessaire de télécharger une application externe, car l’application de messagerie respective offre cet outil en interne.

Voici comment mettre en pause et reprendre les enregistrements vocaux sur WhatsApp

Si le tutoriel suivant a été réalisé depuis un appareil mobile Android, la fonctionnalité qui permet de mettre en pause et de reprendre les enregistrements vocaux sur WhatsApp est également disponible sur iOS et PC (via WhatsApp Web et WhatsApp Desktop).

Cependant, afin d’éviter les erreurs lors de l’arrêt et de la reprise d’un enregistrement vocal, il est conseillé de mettre à jour l’application WhatsApp vers la dernière version.

Vous devez d’abord ouvrir l’application WhatsApp sur votre appareil mobile.

sur votre appareil mobile. À l’intérieur de l’application de messagerie en question, vous devez accéder à la conversation de groupe ou privée dans laquelle vous souhaitez envoyer une note vocale.

dans laquelle vous souhaitez envoyer une note vocale. Maintenez enfoncé le microphone situé dans le coin inférieur droit de l’écran.

situé dans le coin inférieur droit de l’écran. Faites glisser ce microphone vers le haut (jusqu’à ce qu’il atteigne l’icône en forme de cadenas).

Si vous souhaitez arrêter l’enregistrement , vous devez appuyer sur le bouton de pause .

, vous devez . Pour reprendre l’enregistrement , vous devez appuyer sur l’icône en forme de microphone .

, vous devez . Vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire.

Comme nous l’avons mentionné quelques paragraphes plus haut, WhatsApp permet d’arrêter et de reprendre l’enregistrement de n’importe quel audio sur d’autres systèmes d’exploitation, vous pouvez donc également appliquer ce tutoriel à la version WhatsApp pour ordinateurs.