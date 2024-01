Apple ouvrira le NFC de l’iPhone en Europe : quelles sont les implications pour les utilisateurs

Apple ouvrira le NFC des iPhone dans l’UE – aura-t-il des conséquences?

Apple devra non seulement permettre le sideloading sur les iPhone de l’UE afin que les utilisateurs puissent télécharger des applications en dehors de l’App Store ou installer des stores d’applications tiers, mais elle devra également ouvrir le NFC de l’iPhone dans les pays de la région, ce qui aura des conséquences à la fois pour l’entreprise et pour les utilisateurs.

Cela signifie qu’Apple devra autoriser certaines applications à accéder au NFC de l’iPhone, ainsi qu’à Face ID ou Touch ID à des fins d’authentification. Dans la plupart des cas, il s’agira d’applications de paiement ou de transactions financières, telles que les applications bancaires. Quelles seront les conséquences de ce mouvement?

Quelles conséquences aurait l’ouverture du NFC de l’iPhone par Apple dans l’UE?

Bien qu’il n’y ait aucune obligation que quelque chose se produise, il est vrai que ce mouvement pourrait avoir des conséquences et des dangers pour les utilisateurs d’Apple Pay. Actuellement, Apple limite l’utilisation du NFC sur l’iPhone, l’Apple Watch et tous ses appareils; cela se fait par souci de sécurité, afin que n’importe qui ne puisse pas accéder à nos données bancaires, entre autres. Mais cela limite la concurrence, selon l’UE.

Quand cela se produira, et cela se produira car sinon, Apple sera sanctionnée, n’importe quelle banque pourrait se dissocier d’Apple (pour ne pas payer la commission que la société facture pour l’utilisation d’Apple Pay) et créer sa propre plateforme, avec sa propre passerelle de paiement et éviter ces commissions, en prenant bien sûr en charge vos données bancaires et votre sécurité.

Mais ce ne sont pas uniquement les banques qui pourraient se dissocier de la plateforme de paiement d’Apple, d’autres institutions telles que les mairies, notamment dans les transports publics, pourraient avoir leur propre plateforme de paiement pour éviter les commissions. Et c’est dans ces cas où notre sécurité et notre vie privée pourraient être en danger.

Apple n’a pas ouvert le NFC pour des raisons économiques, de sécurité et de vie privée. Il faudra voir ce qui se passera quand il sera ouvert. Sur Android, le NFC est ouvert et rien de grave ne s’est produit, il y a donc de bons précédents à cet égard. En résumé, lorsque cela se produira, la vie privée et la sécurité des utilisateurs pourraient être affectées et Apple cessera de percevoir des commissions des entreprises qui décideront de cesser d’utiliser Apple Pay.