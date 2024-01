9 sites pour télécharger des modèles de slides Google gratuitement

Vous voulez créer des présentations Google Slides de manière simple ? Sur ces sites, vous pouvez trouver des modèles de tous les styles.

Ordinateur avec le logo Google Slides à l’écran

Google Slides est l’une des applications les plus populaires pour créer des présentations sur votre téléphone Android. De plus en plus d’utilisateurs choisissent d’utiliser l’outil de Google plutôt que le célèbre Powerpoint. Et l’une des façons de créer des présentations impressionnantes sans trop d’efforts est de télécharger des modèles qui nous permettent de nous concentrer uniquement sur le contenu.

La plupart des sites où vous pouvez télécharger gratuitement des modèles Powerpoint sont compatibles avec Google Slides. Mais si vous ne connaissez aucun de ces sites, nous allons vous donner une liste de 9 endroits où vous trouverez sûrement ce que vous cherchez.

Les meilleurs sites pour télécharger gratuitement des modèles Google Slides

Les meilleurs sites pour télécharger gratuitement des modèles Google Slides

Slidenest

Ce site, anciennement connu sous le nom de Powerpontify, dispose d’un vaste catalogue de modèles adaptés à la fois à Powerpoint et à Google Slides. Certains d’entre eux sont payants, mais il propose également de nombreuses options gratuites que vous n’avez qu’à télécharger et commencer à utiliser. Les présentations sont divisées en plusieurs catégories, mais vous pouvez également accéder directement aux dernières tendances ou aux présentations les plus récentes ajoutées sur le site.

Lorsque vous choisissez un modèle, vous n’aurez qu’à cliquer sur Télécharger ce modèle et sélectionner le format Google Slides.

Slidenest

Showeet

Ce site propose des modèles pour Powerpoint ou Google Slides qui s’adaptent pratiquement à toutes les situations dont vous pourriez avoir besoin.

Ainsi, vous pouvez trouver des modèles classiques pour présenter des travaux ainsi que des moyens originaux de créer votre curriculum vitae. De plus, chaque modèle comprend des informations intéressantes telles que les dimensions et le nombre de pages.

Ainsi, avant de télécharger un modèle, vous pouvez savoir s’il correspond exactement à ce dont vous aurez besoin. Si vous recherchez un modèle prêt à être utilisé instantanément, c’est le site que vous recherchez.

Showeet

Slides Carnival

Ce site dispose d’ adaptées à la fois à PowerPoint et à Google Slides. Des présentations plus sérieuses pour des résultats professionnels aux présentations plus amusantes pour les enseignants du primaire, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici. L’un des points forts de cette application est qu’elle dispose d’un excellent moteur de recherche dans lequel vous pouvez rechercher des présentations par style ou même par couleur. Ainsi, si vous avez une idée préconçue en tête, trouver un modèle qui s’y adapte sera très facile.

Slides Carnival

Slide Hunter

Ce site propose des milliers de présentations totalement gratuites que nous pouvons utiliser sur Google Slides. Bien que des modèles de tous les styles soient disponibles, la caractéristique particulière de ce site est le minimalisme. Si vous pensez que moins c’est plus lorsque vous présentez une idée, ce site est parfait pour vous.

Par ailleurs, il dispose d’un moteur de recherche intelligent qui vous permettra de trouver facilement le modèle parfait pour vos besoins.

Slide Hunter

Slides Go

Cet outil vous offre une énorme variété de présentations, divisées en catégories pour vous aider à trouver ce que vous recherchez plus facilement.

Le site propose la possibilité de souscrire à un service Premium qui vous permettra d’accéder à un nombre beaucoup plus important de présentations. Mais la réalité est que même en utilisant l’option gratuite, le catalogue est si vaste qu’à moins que vous ayez besoin de quelque chose de très spécifique, il est probablement inutile de payer pour télécharger des modèles pour vos présentations.

SlidesGo

Presentation Magazine

Ce site propose des modèles de présentations de tous types, des plus amateurs aux designs plus professionnels.

Il est également intéressant de parcourir leur blog, où vous trouverez des conseils très utiles pour créer vos propres présentations ou pour donner une nouvelle dimension aux modèles que vous téléchargez afin d’obtenir un résultat parfait.

Malgré un design très minimaliste, vous pouvez trouver des modèles de différents styles ici. Que vous recherchiez quelque chose de simple ou une présentation plus élaborée, vous trouverez ce dont vous avez besoin.

Presentation Magazine

Canva

Canva n’est pas à l’origine un site pour télécharger des modèles, mais un outil de conception graphique en ligne. Cependant, il propose un vaste catalogue de modèles pour les présentations, que vous pouvez modifier sur le site lui-même ou dans d’autres outils tels que Google Slides ou Powerpoint.

Sur Canva, vous pouvez trouver des modèles pratiquement de tous types, bien que certains d’entre eux soient premium et que vous deviez être un utilisateur payant pour y accéder. Cependant, les 7 premiers jours sont gratuits, de sorte que si vous voulez utiliser un modèle simplement de manière ponctuelle, vous pouvez envisager de vous abonner et de résilier votre abonnement dans quelques jours.

Canva

All PPT

Lorsque vous entrez sur ce site, vous trouverez peut-être un design assez sobre. Mais ne vous laissez pas tromper. Vous trouverez à l’intérieur un vaste catalogue de modèles de tous les styles, divisés en catégories pour faciliter votre recherche.

Ce ne sont pas seulement des modèles de présentations que vous trouverez ici. Vous pouvez également trouver des modèles de graphiques et de diagrammes qui peuvent vous être très utiles pour élaborer vos propres designs. Ainsi, vous pouvez avoir votre design complet sans effort et sans quitter ce site.

All PPT

24 Slides

Nous terminons cette revue des sites où télécharger des modèles pour Google Slides avec ce site, où vous trouverez une grande variété de modèles à appliquer à vos présentations professionnelles ou étudiantes. Le design est assez intuitif, donc même si c’est la première fois que vous téléchargez un modèle, vous n’aurez aucun problème à utiliser ce site. Vous pouvez naviguer à travers les différentes catégories du site, ou si vous préférez, vous pouvez utiliser le moteur de recherche. Le catalogue est si vaste qu’il est presque certain que vous trouverez ce que vous cherchez.

24 Slides