Les 12 meilleures extensions que vous pouvez installer sur Chrome en 2023, selon Google

Une fois de plus, Google a publié sa liste des meilleures extensions de Chrome pour l’année 2023. Nous allons les passer en revue ci-dessous.

Découvrez les meilleures extensions de Chrome pour 2023, selon Google

Google Chrome est sans aucun doute le navigateur web le plus utilisé sur les ordinateurs du monde entier, principalement en raison de son catalogue vraiment étendu d’extensions en tous genres qui vous facilitent certaines tâches quotidiennes et vous permettent même d’être plus productif et de travailler sans distractions.

Dans cet esprit, comme chaque année à cette période, Google a partagé sur son blog officiel une liste des meilleures extensions de Google Chrome pour 2023, que nous vous détaillons ci-dessous.

Voici les 12 meilleures extensions de Chrome pour 2023 selon Google

Comme d’habitude, lors de la présentation des meilleures extensions de Chrome pour 2023, la société basée à Mountain View les a divisées en différentes catégories telles que productivité, prise de notes, personnalisation, jeux ou accessibilité.

Les 12 extensions pour Google Chrome recommandées par l’entreprise américaine sont les suivantes :