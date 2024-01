Ton Pixel avec processeur Tensor est sur le point de recevoir une mise à jour des plus inhabituelles

Toutes les rumeurs indiquent que Google aurait entrepris l’une des plus grandes mises à jour de ses Pixel. Il ne s’agit pas de nouvelles fonctionnalités, en réalité, les utilisateurs pourraient ne pas être conscients du changement. C’est parce que les processeurs Tensor sont les protagonistes de la mise à jour que Google est en train de développer.

C’est grâce à Mishaal Rahman que l’on a pu connaître les projets de Google pour ses processeurs Tensor. Le leakeur spécialisé dans le système d’exploitation de Google a publié sur X, avant Twitter, des captures d’écran montrant les changements que Google prévoit de faire sur ses processeurs.

L’amélioration concernerait tous les appareils équipés de processeurs Tensor, du Google Pixel 6 au Pixel 8 Pro et au futur Pixel 9. Il s’agit d’une mise à jour du noyau Linux, ce qui est quelque chose d’extraordinaire qui a attiré l’attention des experts.

Normalement, les fabricants d’Android n’ont pas l’habitude de modifier le noyau Linux par défaut du système d’exploitation. Ce noyau est, pour ainsi dire, le cœur du système d’exploitation. Il est responsable de la gestion des ressources matérielles telles que le comportement du processeur, la mémoire, les capteurs, l’appareil photo, etc.

Wow – Google may be planning to ship a major kernel upgrade to all its (Tensor-powered) Pixel phones!

Current Tensor Pixels may be upgraded to Linux kernel 6.1, according to comments left on an AOSP patch by Google engineers. Tensor G1 and G2 Pixels currently run on Linux 5.10,… pic.twitter.com/DyTXg09SsP

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) Janvier 9, 2024