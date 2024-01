Le Galaxy S24 Ultra passe son premier test de chute : à quel point le nouveau Gorilla Glass Armor est-il résistant ?

Le nouveau Galaxy S24 Ultra, avec Gorilla Glass Armor, est très robuste avec un écran frontal plat désormais plus résistant, bien que lors de certaines chutes… la chance soit toujours décisive !

L’écran du Samsung Galaxy S24 UItra, protégé par le nouveau Corning Gorilla Glass Armor / Image de AndroAall

Ils viennent d’arriver sur le marché. Nous n’avons pas encore vu beaucoup d’analyses approfondies avec les Galaxy S24, S24+ et Galaxy S24 Ultra en vedette, mais il est vrai que nous attendons tous l’avis d’experts sur cette nouvelle construction en titane et Gorilla Glass Armor dont le modèle le plus haut de gamme de la famille se vante.

Les collègues de PBKReviews ont été les premiers à se lancer dans un test complet de chute, de rayures et de robustesse générale avec un coûteux Galaxy S24 Ultra, en se concentrant principalement sur les aspects les plus cruciaux de l’utilisation quotidienne.

Il y aura quelques surprises dont nous parlerons ensuite, donc avant tout, voici la vidéo et nous commençons maintenant avec les appréciations :

Quand le téléphone tombe, la chance est toujours décisive

S’il est vrai que tous les tests effectués indiquent que le Galaxy S24 Ultra est effectivement un téléphone brillant en termes de construction et de résistance, il est également vrai que personne n’est à l’abri d’un moment d’inattention et d’une chute malheureuse qui peut causer des dommages plus ou moins importants au dispositif.

Ainsi, les tests de PBKReviews ont parfaitement illustré des chutes depuis la hauteur d’une poche et des situations quotidiennes, démontrant que le nouveau châssis avec cadre en titane est en effet beaucoup plus résistant, surtout aux rayures, protégeant parfaitement tous les composants et augmentant le degré de robustesse et de sensation de sécurité offertes par l’appareil.

Le verre frontal est également mieux protégé maintenant qu’il n’est plus courbé, bien que nous devions reconnaître que les premières chutes ainsi que les suivantes ont effectivement causé de petits dommages sur le verre, qui dépendent plus de la chance et de la surface sur laquelle il tombe. En réalité, cette petite mais visible fissure est apparue lors d’une chute directe face contre terre.

La conclusion de ce que nous avons vu est que le Gorilla Glass Armor se montre effectivement plus résistant aux rayures et aux chutes, car l’évaluation des experts est que les dommages en général étaient peu importants pour les conditions du test, et beaucoup moins importants que ceux des autres modèles avec du verre courbé à l’avant.

Cependant, c’est simplement de la physique, plus la résistance aux rayures est élevée, moins la durabilité face aux chutes est grande. Cependant, la chose la plus curieuse de tout cela est que la partie arrière n’a pas subi la moindre rayure, sans fissures ni éraflures tant sur le verre avec finition mate que sur l’une des caméras installées, donc dans l’ensemble, ce Galaxy S24 Ultra est un bon tout-terrain.