Comment fixer un message sur WhatsApp étape par étape

Épingler des messages dans une conversation est l’un des trucs les plus utiles de WhatsApp et savoir comment le faire présente de nombreux avantages. Dans ce guide, je vais vous montrer les étapes à suivre sur chacune des plateformes où WhatsApp est disponible pour épingler un message dans une conversation. Je vais également vous donner quelques détails sur cette fonctionnalité que vous devez prendre en compte pour en tirer le meilleur parti. Ne le manquez pas !

Comment épingler un message WhatsApp sur toutes les plateformes

À propos des messages épinglés : choses à prendre en compte

Actuellement, il est possible d’épingler un message WhatsApp à partir de n’importe quelle plateforme où le service est disponible. Dans la plupart des cas, la procédure est similaire. Cependant, pour que vous ayez toutes les informations, voici comment le faire avec un téléphone Android, un iPhone, WhatsApp Web dans le navigateur et les applications de bureau pour Windows et macOS.

Android

Commençons par parler de WhatsApp pour Android et de l’option d’épingler des messages dans une conversation. Sur le système d’exploitation Google, cette option fonctionne parfaitement et vous aurez seulement besoin de disposer de la dernière version de l’application.

Il vous suffit de suivre ces étapes :

Maintenez le doigt appuyé sur le message que vous souhaitez épingler. Ouvrez le menu du message en appuyant sur les trois points verticaux en haut à droite de l’écran. Appuyez sur Épingler. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, choisissez la durée pendant laquelle vous souhaitez épingler le message. Le message est maintenant épinglé.

Pour le retirer de la partie supérieure de la discussion, il vous suffit d’appuyer longuement dessus et de sélectionner l’option Désépingler.

iOS

Dans WhatsApp pour iPhone, le fonctionnement des messages épinglés est identique à celui de l’application Android. Cependant, les étapes pour épingler des éléments sont légèrement différentes.

Voici ce que vous devez faire :

Localisez le message que vous souhaitez épingler. Maintenez le doigt appuyé dessus. Dans le menu contextuel, appuyez sur Plus. Enfin, appuyez sur Épingler. Avant d’épingler le message, n’oubliez pas de choisir la durée de l’épinglage.

Pour désépingler le message, il vous suffit d’appuyer longuement dessus et de sélectionner Désépingler.

WhatsApp Web

Si vous utilisez la version Web de WhatsApp dans votre navigateur, l’option d’épingler des messages est disponible, tout comme la fonction pour épingler des discussions en haut de la liste des conversations.

Dans ce cas, voici les étapes à suivre :

Placez le curseur sur le message que vous souhaitez épingler. Attendez que la flèche pointant vers le bas apparaisse. Ouvrez le menu. Cliquez sur Épingler. Choisissez la durée pendant laquelle vous souhaitez épingler le message.

Le message apparaîtra désormais épinglé en haut de la fenêtre de discussion. N’oubliez pas que pour désépingler cet élément, vous devez utiliser le menu qui apparaît dans la zone des messages épinglés, tout à droite. Ce menu apparaît lorsque vous placez le curseur sur l’élément épinglé.

Windows

L’application Windows est la seule qui ne dispose pas de l’option pour épingler des messages dans une discussion. En réalité, lorsque vous effectuez cette action à partir d’un autre appareil, le message suivant apparaît :

Vous avez utilisé des messages épinglés dans cette discussion. Mettez à jour WhatsApp vers la dernière version sur cet appareil pour pouvoir également utiliser des messages épinglés ici.

Évidemment, j’ai essayé de mettre à jour l’application via le Microsoft Store, mais il n’y a aucune mise à jour en attente pour le moment. Il est très probable que tôt ou tard, Meta lance une nouvelle version de l’application de bureau pour Windows qui prendra en charge cette fonctionnalité. En réalité, il est possible que si vous lisez ceci longtemps après sa publication, la mise à jour correspondante soit déjà disponible.

macOS

Dans macOS, vous pouvez effectivement épingler des messages dans une conversation. Contrairement à l’application pour Windows, cette fonctionnalité est prise en charge sur le système d’exploitation d’Apple et est parfaitement synchronisée avec d’autres plateformes, sans erreurs comme celles mentionnées dans la section précédente.

Comment faire ? Il vous suffit de suivre ces indications :

Ouvrez WhatsApp pour macOS. Placez le curseur sur un message jusqu’à ce qu’une flèche pointant vers le bas apparaisse. Cliquez dessus pour afficher le menu des options. Appuyez sur Épingler. Indiquez pendant combien de temps vous souhaitez épingler le message. Immédiatement, vous verrez le message se placer en haut de l’écran de la discussion.

Si vous souhaitez désépingler le message depuis l’application WhatsApp pour macOS, vous devez le localiser dans la conversation, ouvrir le menu contextuel et appuyer sur Désépingler. Pour trouver rapidement le message, vous pouvez cliquer dessus dans la partie supérieure de l’écran, où il est épinglé. Alternativement, vous pouvez également maintenir le doigt appuyé sur le message épinglé pour faire apparaître l’option de désépinglage.

