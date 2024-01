Le nouveau Siri de style ChatGPT se rapproche : Apple le lancera dans les prochaines semaines.

Apple veut que ses fonctionnalités d’intelligence artificielle fonctionnent localement

iOS 18 arrivera avec une version améliorée de Siri avec des fonctionnalités d’IA générative

Tout indique que iOS 18 serait la version où il vaudrait la peine d’utiliser Siri, car Apple renouvellera complètement son assistant en lui ajoutant des fonctionnalités d’intelligence artificielle à la manière de ChatGPT. Un nouvel assistant que nous verrons comme la principale nouveauté du nouveau système d’exploitation et qui sera possible grâce au projet connu sous le nom de AppleGPT.

Mais, comme cela s’est déjà produit à d’autres occasions, Apple le fera à sa manière, car elle est toujours en retard, mais quand elle arrive, elle le fait en grand. En effet, contrairement à certaines solutions déjà présentes sur le marché qui traitent les informations sur des serveurs distants, Apple aspire à effectuer tout le traitement localement sur le périphérique.

Siri sera (enfin) l’assistant que nous voulons dans iOS 18

Cependant, ce nouveau paradigme pose certains défis de mise en œuvre. En effet, Apple ne se limitera pas à améliorer le traitement du langage, mais la vision de l’entreprise englobe l’intégration de capacités avancées de traitement audio et vidéo, ce qui représenterait une évolution majeure de Siri, comme mentionné dans le Financial Times. Il ne s’agit pas de quelque chose de nouveau, car des fonctions telles que la détection des portes ou la transcription audio en direct reposent sur l’IA audio et vidéo.

Bien que cela représente un grand défi, Apple a une stratégie bien définie : non seulement rivaliser, mais surpasser des systèmes comme ChatGPT sur plusieurs aspects. Cela est évident grâce à l’incorporation récente du terme « Deep Learning » dans les offres d’emploi de l’entreprise, des termes liés à l’IA générative. De plus, les acquisitions récentes de startups spécialisées en IA indiquent qu’Apple met tous ses efforts dans ce projet pour faire fonctionner son IA localement.

Tout cela rendrait Siri beaucoup plus fonctionnel. Rappelons-nous qu’il est prévu qu’il soit capable de tenir des conversations naturelles, entre autres choses. Mais l’intégration de ces nouvelles fonctionnalités dont nous avons parlé pourrait lui permettre de créer des présentations dans l’application Keynote grâce à nos commandes, par exemple. Tout cela de manière locale et privée.

Enfin, on s’attend également à ce que la nouvelle version de Siri s’intègre parfaitement à l’application Raccourcis, ce qui signifie que nous pourrions demander à l’assistant de créer des raccourcis via notre voix. Sans aucun doute, une grande mise à jour est à venir lors de la WWDC 2024.