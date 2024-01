Nous savons déjà à quoi ressemblera le module de caméra du Xiaomi 14 Ultra et certaines de ses spécifications

De nouveaux détails sur l’appareil photo du Xiaomi 14 Ultra ont été dévoilés, tels qu’un module que nous n’avions pas vu sous le camouflage de la précédente fuite et d’autres détails.

Xiaomi 13 Ultra, génération actuelle du flagship premium de la marque.

Au cours des derniers mois, nous avons découvert des détails sur le Xiaomi 14 Ultra, le flagship premium du fabricant chinois qui semble tout miser sur une qualité photographique impressionnante, associée à des spécifications exceptionnelles. Nous avons d’abord appris que le téléphone visait à avoir le meilleur appareil photo de son histoire, ce qui en ferait l’un des favoris des passionnés de la capture d’images.

Peu après, nous avons pu découvrir son design, bien que ce qui a été dévoilé était un prototype avec encore quelques détails à préciser (et un camouflage pour préserver ses secrets autant que possible). Cependant, cela donnait déjà une idée de ce à quoi ressemblerait un téléphone qui aspire à tout : une expérience logicielle fluide, des performances spectaculaires et un appareil photo à la hauteur des attentes.

Aujourd’hui, nous avons une nouvelle fuite qui nous permet de découvrir un autre détail du design du téléphone : le module de l’appareil photo du Xiaomi 14 Ultra a été dévoilé, ainsi que quelques autres caractéristiques. Du moins, c’est ce que rapporte Android Headlines. Voici les détails ci-dessous.

Voici à quoi ressemblera l’appareil photo du Xiaomi 14 Ultra

Au-dessus, vous pouvez voir le module de l’appareil photo du flagship premium de Xiaomi. Ce n’est que la partie supérieure, mais cela en dit déjà beaucoup : nous savons qu’il aura quatre capteurs d’image, avec probablement un capteur supplémentaire pour mesurer les distances et la profondeur de champ.

En ce qui concerne les autres caractéristiques qui ont été divulguées, d’une part, nous avons un capteur Sony LYT-900 dans l’appareil photo principal. Avec ce capteur, il y aura un objectif Leica VARIO-SUMMILUX 1:1,63-2,5/12-120 qui sera placé dessus. Cet objectif dispose d’une ouverture variable de f/1,63 à f/2,5 dans le package des spécifications. Dans le cadre de la fuite, il est dit qu’il y aura un objectif téléobjectif périscope de 120 mm.

Toutes ces informations que nous venons d’apprendre contredisent les fuites précédentes. La fuite concernant l’appareil photo précédent date du mois d’octobre et nous y avons fait référence au début de cet article, elle a été réalisée par le célèbre tipster Digital Chat Station. En réalité, ce tipster se trompe très rarement, il faut donc prendre ce qui vient d’arriver avec un certain scepticisme.

Comme toujours, rien n’est officiel tant que l’appareil n’est pas présenté. On s’attend à ce que le Xiaomi 14 Ultra soit officiellement annoncé au cours du mois d’avril, mais il est possible que nous le voyions avant. Nous verrons ce que les prochains mois nous réservent et si les fuites augmentent à l’approche de la date de présentation.