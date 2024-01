La nouvelle fonction de Google Chrome vous aidera à reprendre le travail là où vous l’avez laissé

Vous pourrez récupérer votre dernier onglet ouvert dans un délai maximum de 24 heures.

Icône de Chrome, le navigateur de Google

Pour tous ceux qui ont l’habitude de fermer brusquement les onglets de leur téléphone portable et qui finissent par perdre un site web intéressant qu’ils étaient en train de lire : Google Chrome vient de lancer une nouvelle fonction. Si vous êtes un utilisateur du navigateur le plus utilisé au monde, vous avez maintenant la possibilité de reprendre votre dernier onglet ouvert et de continuer exactement là où vous l’avez laissé.

La capacité d’obtenir des résultats de recherche personnalisés pendant que vous écrivez, la synchronisation des favoris et des paramètres sur tous les appareils et la possibilité d’utiliser les produits Google Workspace ne sont que quelques-uns des avantages d’utiliser ce navigateur. Un autre de ses points forts réside dans ses nombreuses options de personnalisation, où vous pourrez bientôt créer vos propres thèmes avec l’IA sur Google Chrome.

Et ce n’est pas tout, Google vient de publier une liste des meilleures extensions que vous pouvez installer sur Chrome en 2023. Elles permettent d’ajouter davantage de fonctionnalités à votre navigateur, depuis la gestion de toutes vos demandes d’emploi au même endroit jusqu’à la transcription des notes d’une réunion audio en texte, mais toutes avec l’intention de faciliter la résolution des tâches pour l’utilisateur.

Chrome sur Android permet de reprendre votre dernier onglet s’il ne s’est pas écoulé 24 heures

Cependant, la nouvelle fonction que Google vient de lancer n’est pas une simple extension. Il s’agit d’un outil qui permet de reprendre le dernier onglet de Google Chrome dans les 24 heures, sur n’importe lequel de vos appareils Android, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran suivantes publiées par MSPoweruser :

Le dernier onglet ouvert sera affiché dans une pastille appelée « Votre dernier onglet » (Your last tab), entre la section Discover et les pages les plus visitées de l’utilisateur sur Google Chrome. Une fois qu’il apparaît, il suffira de toucher l’onglet normalement pour revenir exactement là où vous l’avez laissé, sans avoir perdu les informations ou le progrès que vous aviez réalisé, quelque chose que nous redoutons toujours.

Cependant, pour pouvoir profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il est indispensable que l’utilisateur se connecte à Chrome avec le même compte Google sur tous ses appareils. En plus de cela, il est également nécessaire d’activer la synchronisation dans les paramètres de Chrome, permettant ainsi d’ouvrir le menu de changement d’onglets et de voir tous ceux qui ont été récemment ouverts ou fermés.

L’option de reprise du dernier onglet est déjà disponible sur Android, et elle le sera probablement aussi très bientôt pour d’autres appareils exécutant Chrome, comme ceux d’Apple. En revanche, Google ne s’est pas prononcé sur l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité sur le navigateur, nous devrons donc attendre des nouvelles.