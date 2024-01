La première mise à jour pour les Samsung Galaxy S24 arrivera cette même semaine

Il y a moins d’une semaine, Samsung a présenté sa nouvelle génération de smartphones phares, les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra, qui seront mis en vente le 31 janvier prochain, mais qui sont déjà disponibles en précommande sur la boutique officielle de la marque coréenne.

Même si les premières unités des Galaxy S24 n’ont pas encore atteint les testeurs habituels, nous savons déjà que les nouveaux porte-étendards de Samsung seront dotés de l’intelligence artificielle Galaxy AI, un ensemble de fonctionnalités IA qui rendront la vie plus facile.

Il semble donc que Samsung souhaite que le logiciel des Galaxy S24 soit le plus optimisé possible lorsqu’il sera entre les mains de ses premiers propriétaires, et une bonne preuve en est qu’une fuite vient de révéler que les nouveaux smartphones phares de Samsung recevront leur première grande mise à jour cette même semaine.

Récemment, le célèbre leaker Max Jambor a publié un post sur X, le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter, dans lequel il révèle que les nouveaux Samsung Galaxy S24 recevront leur première grande mise à jour logicielle dans quelques heures seulement, puisque, selon lui, ce nouveau firmware arrivera sur les nouveaux hauts de gamme de Samsung le 23 janvier prochain, c’est-à-dire dès demain.

A software update will be available for all #GalaxyS24 units on Tuesday, Janvier 23rd. This update will enhance performance and improve camera functionalities.

It’s advisable to refrain from watching device tests until after the software update is released. pic.twitter.com/q65zQflVZG

— Max Jambor (@MaxJmb) Janvier 20, 2024