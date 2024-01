Peut-être ne le saviez-vous pas, votre Xiaomi peut vous avertir qu’il est temps de nettoyer votre objectif de caméra

Auparavant, l’appareil photo d’un téléphone portable était une curiosité peu utilisée car la qualité des photos était minime. De nos jours, des marques phares de la photographie comme Leica fabriquent des objectifs pour smartphones qui sont des studios photo portables. Des objectifs qui doivent toujours être propres pour prendre de belles photos.

Le problème est que parfois, nous pouvons oublier ce geste simple, celui de nettoyer l’objectif de l’appareil photo avant de prendre une photo. Et à moins que nous voulions délibérément prendre une image avec une aura floue ou des lumières diffractées, il est préférable de vérifier si votre téléphone mobile Xiaomi, POCO ou Redmi dispose de cette fonctionnalité et de l’activer.

MIUI vous invite à nettoyer l’objectif de l’appareil photo

Mon téléphone peut-il me prévenir lorsque l’objectif est sale ? Eh bien, oui, l’intégration de modules d’intelligence artificielle avec les capteurs du terminal lui-même permettent au smartphone de vous avertir que l’objectif de l’appareil photo arrière ou frontal est sale. Et l’option est facile à activer.

En réalité, cette fonctionnalité est disponible à la fois sur MIUI et sur le nouveau HyperOS et pour les modèles Xiaomi, Redmi et POCO. Mais pas pour tous les modèles, car par exemple, le Xiaomi 12 dispose de cette fonctionnalité, mais le Redmi Note 11 Pro+ 5G ne l’a pas, donc tout dépend du modèle que vous avez.

Nous n’avons pas trouvé cette fonctionnalité dans le menu des paramètres de l’appareil photo du Redmi Note 11 Pro+ 5G

Activer la notification de saleté sur l’objectif