HUAWEI MateBook D 16 2024 : les 4 clés qui en font l’équipement idéal pour travailler (et bien plus)

16 pouces de légèreté, de puissance haut de gamme et de capacité plus que suffisante pour vous accompagner dans toutes vos tâches : voici le HUAWEI MateBook D16 2024

HUAWEI MateBook D16 2024, un appareil exceptionnel pour étudier et travailler

Trouver un ordinateur portable puissant, avec un design luxueux et un écran de plus de 15 pouces dans un corps assez léger pour pouvoir l’emporter partout semblait être une mission impossible. Jusqu’à présent. HUAWEI a renouvelé sa famille MateBook D pour accueillir une nouvelle variante de taille plus grande, baptisée HUAWEI MateBook D 16. Et il est là pour devenir l’appareil parfait pour les travailleurs et étudiants de tous les horizons.

Dans sa version 2024, cet appareil va encore plus loin dans toutes les capacités que nous avons déjà pu expérimenter par nous-mêmes lors de l’analyse de la génération précédente. Voyons ce que cette version nous offre.

Un design haut de gamme 100% métallique, avec la légèreté comme principal attrait

Le HUAWEI MateBook D 16 2024 conserve la philosophie de design que nous avons vue sur le modèle de l’année précédente, mais introduit une série d’améliorations qui le rendent encore plus attrayant, à tous égards.

La nouvelle génération arrive dans un corps plus fin et plus léger, tout en conservant le grand format d’écran caractéristique de ce modèle. Il ne pèse que 1,68 kilogramme et son corps mesure seulement 17 millimètres d’épaisseur. Pour trouver des modèles de dimensions comparables, il faut chercher dans la catégorie des ordinateurs portables de 15 pouces

Pour cette raison, le MateBook D 16 2024 devrait figurer sur votre liste des candidats si vous recherchez un ordinateur portable que vous pouvez emporter partout, sans avoir à sacrifier la qualité d’une immense écran FullView de 16 pouces.

À cela s’ajoute son design haut de gamme, entièrement construit en métal et avec une couche de brillance qui ajoute une touche d’élégance à sa finition gris foncé

Un cerveau Intel i9 de 13e génération : des performances inégalées

Qu’un appareil aussi fin et léger soit capable de fournir des performances de si haut niveau est une véritable prouesse d’ingénierie. Une partie de la réussite vient du puissant processeur Intel Core i9-13900H de treizième génération, accompagné de la technologie graphique Iris XE, de la mémoire RAM à double canal, d’un SSD haute vitesse et de Windows 11 dans sa dernière édition.

Cette combinaison de caractéristiques se traduit par des performances exceptionnelles quelles que soient les tâches qui lui sont confiées. De l’analyse de données à la compilation de code, en passant par le multitâche, l’édition d’images et bien plus encore.

Mais le HUAWEI MateBook D16 2024 n’est pas seulement une puissance brute. Le nouvel appareil cache également quelques astuces qui rendent l’expérience avec l’appareil encore meilleure.

L’un des plus importants est l’incorporation de l’antenne Metaline de HUAWEI, capable d’augmenter l’efficacité de conversion du signal Wi-Fi de 51%, pour garantir une connexion stable même dans les environnements les plus difficiles. Où que vous soyez, vous pourrez profiter d’une connexion rapide et sans interférence.

De même, la technologie Dual Shark Fin Fan arrive pour optimiser les performances de l’appareil en évitant la surchauffe, grâce à un système de dissipation de chaleur soutenu par un nouvel algorithme de contrôle du ventilateur, qui garantit des températures agréables même lors de l’exécution de tâches lourdes.

Il ne pouvait pas non plus manquer une batterie digne d’un appareil de cette qualité. Avec sa capacité de 70 Wh, le HUAWEI MateBook D 16 2024 peut offrir une autonomie de 15 heures d’utilisation

16 pouces d’écran FullView

Un impressionnant écran de 16 pouces en diagonale est la pièce maîtresse de ce nouvel appareil HUAWEI. Il a un rapport d’aspect de 16:10, ce qui signifie qu’il offre une proportion plus adaptée aux tâches de travail de bureau et de loisirs.

Entouré de cadres ultra-étroits, il atteint un rapport écran/corps de 90%, donnant à l’appareil un style futuriste et élégant.

De plus, il dispose de fonctionnalités telles que la diminution de la tension continue, qui aide à réduire la fatigue oculaire et à protéger la vue. Son matériel intègre également la technologie TÜV Rheinland Low Blue Light, qui limite la production de lumière bleue.

Super Device : tous vos appareils travaillent de concert

Tous les appareils HUAWEI regorgent de fonctionnalités intelligentes destinées à améliorer l’expérience utilisateur. Ce nouvel MateBook D 16 ne fait pas exception, et il offre un bon nombre d’outils qui rendent la vie plus facile.

Probablement, le plus frappant est Super Device, un outil présent sur la plupart des appareils HUAWEI, qui permet d’établir une connexion rapide avec d’autres appareils HUAWEI à proximité, tels que des écouteurs, des souris, des claviers, des haut-parleurs ou des imprimantes.

L’ordinateur sera capable de les identifier automatiquement et permettra de les connecter en quelques secondes. Ainsi, peu importe que vous travailliez chez vous ou à l’extérieur : si vous emportez avec vous les autres appareils HUAWEI, vous pourrez profiter d’un environnement de travail polyvalent et flexible où que vous soyez.

Grâce à Super Device, vous pouvez également transférer rapidement des fichiers entre votre PC et votre téléphone portable, et même utiliser la souris et le clavier de l’ordinateur portable pour contrôler votre tablette HUAWEI.

Prix du HUAWEI MateBook D 16 2024 et où l’acheter

Le HUAWEI MateBook D 16 2024 démontre qu’il n’est plus nécessaire de se contenter d’un appareil petit ou trop lourd pour profiter d’une expérience de travail et de divertissement impressionnante n’importe où. Son écran FullView de 16 pouces avec des fonctions garantissant un confort visuel est parfait pour des séances de travail prolongées, et le puissant processeur Intel I9 de 13e génération garantit des performances illimitées. Tout cela, dans un appareil léger qui peut vous accompagner partout.

Si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez l’acheter sur la boutique en ligne de HUAWEI, au prix officiel de 1 399 euros. Il est disponible depuis le 15 janvier 2024.

De plus, à l’occasion de son lancement, si vous êtes rapide, vous pourrez obtenir gratuitement des HUAWEI FreeBuds 5 avec l’ordinateur portable, ainsi qu’une remise supplémentaire de 50 euros si vous décidez de réserver l’appareil avant le 31 janvier, en payant une caution de 50 euros.

Et ce n’est pas tout. Si vous recherchez le complément parfait pour votre MateBook D 16 (2024), sachez que le nouvel ordinateur portable phare de HUAWEI est accompagné de la HUAWEI MatePad Pro de 13,2 pouces, une tablette haut de gamme qui se distingue par son grand écran, son design ultrafin et ses spécifications de pointe, comprenant un processeur Kirin 9000W, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, ainsi qu’un système de caméras composé d’un double capteur arrière avec appareil photo de 13 mégapixels, et d’un appareil photo avant de 16 mégapixels situé dans une petite encoche sur l’écran.

La tablette est proposée avec une remise supplémentaire de 50 euros si vous achetez les deux produits ensemble. Pour l’obtenir, il vous suffit de payer une caution de réservation de 50 euros pour le MateBook D 16 et d’ajouter la MatePad Pro de HUAWEI au panier. Lors du paiement final, vous devrez saisir le code AMATEPADPROGIFT pour bénéficier de la remise supplémentaire de 50 euros.