Les iPhone 17 Pro seront les premiers à utiliser un processeur de 2 nanomètres

TSMC prévoit de fabriquer ses puces de 2 nanomètres pour les iPhone 17

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ont été les premiers à intégrer un processeur de 3 nanomètres, l’A17 Pro, l’une des nouveautés que nous avons vues sur les appareils qu’Apple a présentés il y a quelques mois. Et les iPhone 17 Pro semblent vouloir répéter cela, car ils seraient les premiers à intégrer un processeur construit en 2 nanomètres.

Comme le suggère le média spécialisé Apple, DigiTimes, chez TSMC, tout est déjà prêt pour le développement des puces de 2 nanomètres, un développement qui se fera tout au long de 2025 avec Apple comme client principal. Un processeur qui serait utilisé par les iPhone 17 Pro cette même année.

Plus de puissance pour les iPhone 17 Pro

Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles les iPhone 16 et iPhone 16 Pro auront le processeur A18, on s’attend à ce que les modèles Pro aient une version plus avancée, l’A18 Pro. C’est pourquoi on pense que la même chose pourrait se produire avec les iPhone 17, étant donné que la puce A19 Pro de 2 nm ferait partie des iPhone 17 Pro.

Le processeur de 2 nm fera partie des futurs processeurs Apple Silicon et devrait être à l’intérieur des iPhone 17 Pro, étant les responsables de l’exécution de toutes les fonctions de l’Intelligence Artificielle générale que nous attendons de voir cette année dans iOS 18. TSMC a déjà effectué les premiers tests et a montré des résultats prometteurs à Apple.

Mais ce n’est pas tout, le processeur A19 Pro qui sera construit selon un processus de 2 nanomètres serait bien meilleur que les actuels A17 Pro et les futurs A18 Pro, car il aurait une densité de transistors plus élevée, de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique. Cupertino a été le premier à utiliser les processeurs de 3 nm de TSMC sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, et il semble que la même chose se produira lorsque les iPhone 17 Pro seront lancés en 2025.

Bien que nous soyons à plus d’un an de voir les iPhone 17, nous connaissons déjà certaines de leurs nouveautés, telles que les suivantes: