Premiers détails dévoilés du Xiaomi 15 : ce que nous savons du prochain haut de gamme du fabricant chinois

Le célèbre tipster Digital Chat Station a divulgué le premier détail sur le futur haut de gamme de Xiaomi, qui semble apporter des surprises intéressantes.

Image du Xiaomi 14 Pro, génération actuelle d’un des hauts de gamme de l’entreprise.

Il y a peu, nous avons appris à quoi ressemble le module de caméra du Xiaomi 14 Ultra, mais ce n’est pas la seule fuite importante concernant les terminaux du fabricant chinois dont nous allons parler aujourd’hui. Et à un moment où les Xiaomi 14 et 14 Pro n’ont pas connu autant de succès qu’ils le souhaiteraient et semblent tout miser sur une seule carte, il est logique qu’ils travaillent déjà sur la prochaine génération.

D’après les informations publiées sur le compte Weibo de Digital Chat Station, nous avons déjà un détail sur ce que sera le Xiaomi 15, du moins selon le tipster dont nous parlons. Et pour le moment, nous pouvons dire qu’il s’agit de quelque chose de très prometteur pour l’avenir, mais qui ne révèle pas encore grand-chose.

Xiaomi mise tout sur la prochaine génération de Qualcomm

D’après Digital Chat Station, le fabricant chinois travaille en étroite collaboration avec Qualcomm pour être l’un des premiers à adopter les Snapdragon 8 Gen 4. Cela suggère une direction prometteuse pour les terminaux haut de gamme de Xiaomi : l’amélioration des performances de la prochaine génération des puces les plus puissantes de Qualcomm et le fait d’être un early adopter placerait Xiaomi en avance sur la concurrence.

Travailler aux côtés du fabricant de puces pour rendre cette adoption précoce une réalité indique qu’ils se dirigent dans cette voie. De plus, selon le tipster, la production en masse du smartphone débuterait en septembre de cette année, ce qui nous donne novembre ou décembre comme mois possibles pour sa présentation. C’est la même période que nous avons vue cette année pour les Xiaomi 14.

Si toutes ces fuites s’avèrent véridiques, nous serions confrontés à un fait peu commun, mais qui pourrait faire la différence sur le marché (du moins à l’avenir) : les annonces du Snapdragon 8 Gen 4 et du Xiaomi 15 seraient pratiquement synchronisées, peut-être en visant un événement conjoint de quelque sorte.

Pour ce qui est des autres détails, il est logique qu’ils soient plutôt rares en ce moment. Pour l’instant, nous avons le détail du processeur, mais le reste reste en suspens. Nous pouvons supposer qu’il partagera l’écran de 6,36 pouces de la génération actuelle, ainsi que d’autres détails tels que le taux de rafraîchissement de 120 Hz ou la luminosité maximale de 1 400 nits.

Il faudra attendre plusieurs mois pour en savoir plus sur le terminal. En attendant, il semble que Xiaomi souhaite essayer une nouvelle stratégie avec ce téléphone, que nous espérons réussie.