Une des meilleures applications pour apprendre l’anglais depuis son téléphone est gratuite pendant quelques heures

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir Anglais pour tous! Pro sans payer un centime

Anglais pour tous! Pro peut être téléchargé gratuitement pour une durée limitée. Profitez-en!

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications pour apprendre l’anglais depuis votre téléphone, et bien que l’une des plus populaires soit Duolingo, il existe également d’autres alternatives tout aussi valables. Cependant, les applications les mieux notées dans le store de Google sont généralement payantes.

Cependant, aujourd’hui est votre jour de chance car l’une de ces applications payantes pour apprendre l’anglais peut être à vous complètement gratuitement, mais seulement pour une durée limitée.

Nous parlons d’Anglais pour tous! Pro, une application qui a accumulé plus de 100 000 téléchargements et qui a une note moyenne de 4,3 sur 5 basée sur plus de 3 000 avis d’utilisateurs.

Google Play Store | Anglais pour tous! Pro (Gratuit 0,59 euros )

Téléchargez gratuitement Anglais pour tous! Pro au cours des prochaines heures

Anglais pour tous! Pro est une application pour apprendre l’anglais depuis votre téléphone qui se distingue par son interface simple et intuitive qui comprend plus de 26 catégories différentes de mots en anglais, qui peuvent être vocalisées et transcrites, et 3 types de tests différents. De plus, après avoir terminé chacun de ces tests, l’application affiche un écran de résultats avec les réponses correctes et les réussites obtenues.

Par conséquent, si vous recherchez une application pour améliorer votre niveau d’anglais et que vous en avez assez de Duolingo, nous vous recommandons de donner une chance à Anglais pour tous! Pro, car cette application vous permettra d’élargir votre vocabulaire dans la langue de Shakespeare et d’améliorer votre diction et votre prononciation grâce aux supports visuels et sonores dont elle dispose.

Normalement, le prix d’Anglais pour tous! Pro est de 0,59 euros, mais au cours des prochaines heures, vous pourrez le télécharger gratuitement. Cette application est sans publicité, compatible avec tous les appareils fonctionnant sous Android 5.0 ou une version ultérieure et étant une application hors ligne, vous pourrez l’utiliser à tout moment, même lorsque vous n’avez pas de connexion Internet.