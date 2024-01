La conception du Google Pixel 9 confirme la nouveauté la plus attendue

Le nouveau capteur téléobjectif rendra les différences avec le modèle « Pro » de plus en plus petites

Le Google Pixel 9 ajoutera une lentille que les générations précédentes n’ont pas

Les fuites sont courantes dans le monde de la téléphonie, et la société de Mountain View ne fait pas exception. Hier, nous vous parlions du design surprenant du nouveau Google Pixel 9 Pro, qui apparemment aura des bords plats très similaires à ceux de l’iPhone 15. Aujourd’hui, nous découvrons l’apparence du petit frère de la famille : le Google Pixel 9.

Le Pixel 9 arbore un nouveau design avec un capteur téléobjectif

Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, l’île où se trouve le module de caméras ne s’étendra plus horizontalement sur toute la coque arrière du téléphone, comme c’était le cas pour le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, et n’aura plus ce support métallique caractéristique. Le nouveau design conserve l’essence de la gamme Pixel, mais ce changement semble le faire ressembler un peu plus aux autres téléphones et perdre de l’authenticité sur le marché.

Cependant, ce n’est pas là la principale nouveauté du Pixel 9 par rapport à ses prédécesseurs. Comme vous le savez, jusqu’à présent, Google lançait un modèle « Pro » avec un écran plus grand et plus précis en termes de résolution et de luminosité, une capacité de RAM supérieure et un objectif téléobjectif que le Pixel « classique » n’avait pas, car il s’agit du modèle le moins cher de la série.

Eh bien, selon les nouveaux rendus publiés par 91Mobiles et @OnLeaks, désormais le benjamin de la famille n’aura plus à envier cet objectif supplémentaire à son frère aîné. En effet, tout semble indiquer que le Pixel 9 embarquera pour la première fois trois caméras, réduisant de plus en plus les différences avec le modèle « Pro » en ajoutant un capteur téléobjectif avec une lentille périscope.

De plus, on peut voir que le capteur de température sera également présent sur ce modèle, partageant ainsi une caractéristique de plus avec le Google Pixel 9 Pro. Si vous ne savez pas en quoi consiste cette fonctionnalité curieuse, nous vous expliquons ici comment utiliser le thermomètre du Pixel 8 Pro : il peut mesurer des aliments, des murs, des fenêtres, entre autres objets.

D’autre part, cette publication mentionne que le nouveau Pixel 9 sera également un peu plus grand et plus fin que la génération précédente. Plus précisément, il aura des dimensions de 152,8 x 71,9 x 8,5 mm, contre 150,5 x 70,8 x 8,9 mm pour le Pixel 8. Cependant, on ne s’attend pas à ce qu’il ait un écran de plus grande taille, il continuera donc à offrir un écran d’environ 6,2 pouces.