Tu peux maintenant voir les entrailles du Samsung Galaxy S24 Ultra et sa réparabilité approuvée

La chaîne YouTube PBKreviews a démonté le Samsung Galaxy S24 Ultra et lui a attribué une note de 9 sur 10 en termes de réparabilité

L’arrière du Samsung Galaxy S24 Ultra avec tous ses composants à découvert

Les nouvelles réglementations de l’Union européenne obligent les grandes marques de smartphones à fabriquer des dispositifs plus faciles à réparer et Samsung ne fait pas exception, comme le démontre le premier démontage du nouveau fleuron de la marque, le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Récemment, nous vous avons fait part de nos premières impressions sur les nouveaux Samsung Galaxy S24, mais nous n’avons pas pu les démonter pour voir leur intérieur, ce que fait un célèbre YouTuber avec le modèle le plus avancé de la série, un Galaxy S24 Ultra qui, tout comme son prédécesseur, obtient également une très bonne note en termes de réparabilité.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra obtient un très bon score en termes de facilité de réparation

La célèbre chaîne YouTube PBKreviews a récemment publié une vidéo du démontage du Samsung Galaxy S24 Ultra, que nous vous laissons ci-dessous, dans laquelle, outre nous montrer ses composants, elle évalue également la facilité de réparation du nouveau fleuron de la marque coréenne.

Ainsi, ce YouTuber attribue au Samsung Galaxy S24 Ultra une note de réparabilité presque parfaite, plus précisément 9 sur 10, car comme il l’explique dans la vidéo, le nouveau smartphone phare de Samsung a obtenu une note excellente dans certains critères tels que la disponibilité des pièces, le remplacement de la batterie et le remplacement de certains composants tels que, par exemple, le port de charge.

De même, le célèbre YouTuber affirme que le Samsung Galaxy S24 Ultra n’a pas obtenu un 10 en termes de réparabilité en raison de certains détails pouvant être améliorés tels que la façon dont les composants internes sont organisés, le temps nécessaire pour réparer ces composants et la facilité de remplacement de l’écran.

De plus, le démontage du Samsung Galaxy S24 Ultra nous a permis de constater que tout comme le Galaxy S23 Ultra et le Galaxy A14, ce nouveau smartphone de la marque coréenne n’utilise pas de colle pour fixer la batterie, mais dispose d’un adhésif et d’un onglet qui nous permettent de la retirer facilement.

Enfin, cette vidéo nous permet également de voir la nouvelle chambre à vapeur du Galaxy S24 Ultra, qui sert à maintenir sous contrôle les températures élevées du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.