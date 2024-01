L’iPhone 16 Pro Max aurait un capteur de caméra plus grand et avancé

De nouvelles et intéressantes informations sur l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro Max

L’iPhone 16 Pro Max aurait des nouveautés intéressantes dans son appareil photo

Bien qu’il reste encore quelques mois avant qu’Apple ne présente les iPhone 16 et iPhone 16 Pro, nous connaissons déjà de nombreux détails à leur sujet. En réalité, nous savons déjà beaucoup des nouveautés que nous verrons. Une dernière rumeur affirme que l’iPhone 16 Pro Max aura un capteur d’appareil photo plus grand, avec une augmentation de 12% par rapport à l’iPhone 14 Pro Max ou 15 Pro Max.

Comme le signale l’utilisateur Digital Chat Station sur Weibo, connu pour ses fuites avérées sur les appareils photo de l’iPhone, l’iPhone 16 Pro Max sera celui qui recevra le plus de nouveautés, comme le capteur de plus grande taille. Cependant, les deux modèles auront un prisme à quatre côtés, grâce à laquelle l’iPhone 16 Pro augmentera jusqu’à 6,3 pouces.

iPhone 16 Pro Max : capteur plus grand et fonctionnalités avancées

Selon le leakeur, les iPhone 16 Pro Max auront un capteur principal Sony IMX903 de 48 mégapixels, soit une augmentation de 12% de sa taille. Ce nouveau capteur permettra de meilleures performances, un convertisseur analogique-numérique (CAN) pour fournir des photos de haute qualité et un contrôle de gain numérique (DGC) pour gérer la plage dynamique et le bruit. En résumé, une meilleure netteté et une plus grande précision des couleurs.

En effet, comme nous l’avons dit, le capteur de l’iPhone 16 Pro Max sera 12% plus grand, passant de 1/1,28 pouces pour le 14 Pro Max ou le 15 Pro Max à 1/1,14 pouces pour le 16 Pro Max, si cette rumeur est avérée. Un changement qui améliorerait considérablement l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro Max, bien que celui du 15 Pro Max soit le deuxième meilleur appareil photo du marché.

En plus de cela, ces nouveautés permettraient également d’améliorer le flou ou la plage dynamique des photos, ainsi que les prises de vue dans des conditions de faible luminosité, grâce au capteur d’image de plus grande taille, capable de capturer beaucoup plus de lumière.

Rappelons, tant que nous y sommes, que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max auront également une taille plus grande, atteignant respectivement 6,3 et 6,9 pouces ; les deux modèles auront un prisme à quatre côtés, une lentille ultra grand angle de 48 mégapixels, le processeur A18 Pro fabriqué en 3 nanomètres et plus de nouveautés.