Voici tous les produits de l’écosystème Xiaomi que la marque ne mettra jamais à jour : wearables, trottinettes électriques et bien plus encore

Comme vous le savez déjà, Xiaomi propose une large gamme de produits de toutes sortes, et bien au-delà des téléphones mobiles, qui sont les produits les plus reconnaissables de la marque en France et dans le monde entier.

Cependant, le gros problème de disposer de nombreux appareils dans un même catalogue est que beaucoup d’entre eux ne bénéficient rapidement plus du support officiel de la société et ne pourront jamais être mis à jour, avec toutes les conséquences que cela implique. C’est pourquoi dans cet article, nous vous informons de tous ceux que Xiaomi a confirmé ne plus pouvoir mettre à jour à partir de maintenant, afin que vous puissiez savoir si votre modèle est l’un des concernés.

Si vous avez l’un de ces produits Xiaomi, vous devrez dire adieu aux futures mises à jour

Comme nous vous le disons, ces informations que nous allons partager avec vous viennent directement de Xiaomi via un site de support dont nous vous avons déjà parlé à de nombreuses reprises. Ainsi, si votre appareil y est répertorié, vous ne pourrez plus le mettre à jour à l’avenir, du moins avec le logiciel officiel.

Bien sûr, être inscrit sur cette liste expose nos appareils à des risques externes éventuels ou à ce que certains problèmes de fonctionnement ne soient pas corrigés pendant leur utilisation, il faudra donc vivre avec eux, aussi insignifiants soient-ils.

Cela dit, nous vous laissons ci-dessous cette liste complète de produits qui n’ont plus de support officiel de la part de Xiaomi, et comme vous pourrez le constater, il s’agit de nombreuses catégories différentes :

Routeurs Xiaomi sans support officiel

Xiaomi Mi Router 4

Xiaomi Mi Router 4Q

Xiaomi Mi Router 3

Xiaomi Mi Router 3C

Xiaomi Mi Router 3A

Xiaomi Mi Router 3G

Xiaomi Mi Router Pro

Xiaomi Mi Router HD

Xiaomi Mi Router Lite

Xiaomi Xiaomi Mi Router mini

Xiaomi Mi Router (avec disque dur)

Xiaomi New Mi Router (avec disque dur)

Xiaomi Mi WiFi Extender 1

Xiaomi Mi WiFi Extender 2

Xiaomi Powerline Adapter

Xiaomi Mi Router IR1200G

Xiaomi Mi Router R3GV2

Xiaomi Mi Portable WiFi

Haut-parleurs intelligents Xiaomi sans support officiel

Appareils portables Xiaomi sans support officiel

Xiaomi Mi Smart Band 1

Xiaomi Mi Smart Band 2

Xiaomi Mi Smart Band 3

Xiaomi Mi Smart Band 3i

Xiaomi Mi Smart Band 4

Xiaomi Mi Smart Band 4C

Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC (Russie)

Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Watch Color Keith Haring Edition

Xiaomi Watch Color Sport (HK)

Xiaomi Mi Watch Demo Version

Xiaomi Mi Smart Band 5 NFC

Xiaomi Mi Watch Revolve Active Black (Inde)

Xiaomi Mi Watch Revolve Active Blue (Inde)

Xiaomi Mi Watch Revolve Active Beige (Inde)

Mi Smart Band 6 (Inde)

Aspirateurs robots Xiaomi sans support officiel

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P (TW)

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop

Roborock Robot Vacuum-Mop (TW-White)

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop G1

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 1C (TW-RTV)

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 EU

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 US

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 UK

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro Black EU

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro Black UK

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro White UK

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra EU

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro White US

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite EU

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite UK

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite US

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro Black US

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro White EU

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra US

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 RU

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite RU

Caméras de surveillance Xiaomi sans support officiel

Xiaomi Mi Smart Video Doorbell 2 Lite

Xiaomi Mi Home Smart Cat Eye

Xiaomi Mi Home Xiaobai Smart Camera Enhanced

Xiaomi Mi Home Security Camera 360° 1080P

Xiaomi Mi Home Security Camera 360° 1080p (Corée)

Xiaomi Mi Home Security Camera 1080p (Support magnétique)

Xiaomi Mi Home Security Camera 360° 1080p (HK)

Xiaomi Mi Home Security Camera 360° 1080P (TW)

Xiaomi Smart Video Doorbell 2 Pro

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K (HK)

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K (TW)

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K

Xiaomi Mi 360° Camera (1080p)

Xiaomi Smart Video Doorbell (HK, TW)

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro (Inde)

Trottinettes électriques Xiaomi sans support officiel

Xiaomi Mi Electric Scooter

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 (GL)

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 (UK)

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 (FR)

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team edition

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 US

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 FR

