Comment convertir une présentation Google Slides en Powerpoint et vice versa

Voulez-vous utiliser une présentation Google Slides dans Powerpoint ou vice versa ? Nous vous expliquons comment le faire.

Ordinateur avec une présentation PowerPoint à l’écran

Google Slides est l’une des applications les plus utilisées pour les présentations sur votre téléphone Android. Le fait qu’elle soit totalement gratuite et en ligne a fait exploser sa popularité ces dernières années. Mais pour une raison quelconque, il se peut que vous ayez besoin d’ouvrir certaines des présentations que vous avez utilisées avec Powerpoint ou vice versa.

Heureusement, les deux applications sont parfaitement compatibles, de sorte que les présentations créées avec l’une peuvent être ouvertes avec l’autre. Nous allons maintenant vous montrer comment ouvrir vos présentations dans l’application qui vous convient le mieux à chaque instant.

Convertir une présentation Google Slides en Powerpoint

Convertir une présentation Powerpoint en Google Slides

Depuis Google Slides

Si vous avez une présentation Google Slides que vous souhaitez ouvrir dans Powerpoint à un moment donné, vous pouvez le faire directement depuis l’application ou le site web de l’outil Google. De cette façon, vous pourrez l’exporter dès que vous avez terminé de travailler dessus.

Voici les étapes à suivre :

Ouvrez votre présentation Google Slides, à partir de l’application ou du site web. Cliquez sur Fichier. Sélectionnez Télécharger. Choisissez le format Microsoft Powerpoint (.pptx)

Une fois ces étapes suivies, vous aurez une copie de votre présentation sur le disque dur de votre ordinateur dans le format utilisé par Powerpoint, qui est le .pptx. Par conséquent, vous devriez pouvoir l’utiliser dans cette application sans problème majeur.

C’est un format assez simple, bien qu’il soit important de noter que pour pouvoir ouvrir la présentation dans Powerpoint, il sera nécessaire de la télécharger. Nous ne pourrons pas l’ouvrir, même dans la version en ligne de l’application Microsoft, directement depuis le cloud.

Nous devons également garder à l’esprit que si nous ouvrons une présentation Google Slides dans Powerpoint et apportons des modifications, ces modifications n’apparaîtront pas automatiquement dans la présentation d’origine que vous avez téléchargée depuis le service Google.

Depuis Google Drive

Si vous ne travaillez pas actuellement sur votre présentation, il peut être plus pratique de la télécharger directement depuis Google Drive. Tous les fichiers que nous modifions à partir de n’importe quel programme de la suite Google, y compris Google Slides, sont automatiquement enregistrés sur Google Drive pendant que nous y travaillons. Par conséquent, nous aurons toujours une copie de nos présentations stockées sur Drive. Et nous pouvons télécharger les présentations directement à partir de là, sans avoir besoin d’ouvrir l’application Slides.

Voici les étapes à suivre :

Ouvrez Google Drive et, si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous avec le même compte sur lequel vous avez créé votre présentation. Recherchez votre présentation dans le dossier correspondant. Si vous ne savez pas où elle se trouve, vous pouvez utiliser la fonction de recherche. À côté de son nom, cliquez sur le bouton avec trois points verticaux. Sélectionnez Télécharger.

Lorsqu’une présentation est téléchargée depuis Google Drive, elle le fait directement dans le format .pptx, que nous utilisons dans Powerpoint. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de choisir le format ou de faire quoi que ce soit de spécial. Il suffit de télécharger la présentation et nous l’aurons directement dans le format qui nous intéresse, ce qui rend la procédure assez simple.

Ajuster vos présentations Google Slides à Powerpoint

Même si nous avons déjà appris à convertir nos présentations Google Slides en Powerpoint, il est possible que lors de leur ouverture nous rencontrions quelques petits problèmes. Certains des changements que nous avons apportés dans Slides n’apparaîtront pas dans Powerpoint, car ils ont été créés dans des applications différentes. Par conséquent, vous devrez peut-être apporter quelques petits changements pour que votre présentation redevienne comme avant et soit exactement comme vous le souhaitiez.

Voici certains des problèmes qui peuvent se poser :

La même police n’apparaît pas : Il se peut que la police que nous avions utilisée dans Slides ne soit pas disponible dans Powerpoint. Dans ce cas, nous devrons soit laisser la présentation avec une autre police, soit installer la police originale dans PowerPoint.

: Il se peut que la police que nous avions utilisée dans Slides ne soit pas disponible dans Powerpoint. Dans ce cas, nous devrons soit laisser la présentation avec une autre police, soit installer la police originale dans PowerPoint. Images inversées : Si vous avez manuellement inversé une image dans Slides, elle peut apparaître à l’envers lorsque vous ouvrez la présentation. Si cela se produit, vous devrez à nouveau inverser manuellement chaque image.

: Si vous avez manuellement inversé une image dans Slides, elle peut apparaître à l’envers lorsque vous ouvrez la présentation. Si cela se produit, vous devrez à nouveau inverser manuellement chaque image. Les liens apparaissent dans une autre couleur : Il se peut que la couleur que vous avez utilisée pour vos liens dans Google Slides change pour la couleur par défaut dans Powerpoint, qui est le bleu. Vous devrez donc changer à nouveau la couleur des liens.

Convertir une présentation Powerpoint en Google Slides

Si vous avez créé votre présentation d’abord dans Powerpoint car vous avez utilisé un site pour télécharger des modèles Powerpoint gratuits ou parce que vous l’aviez sous la main à ce moment-là, mais que vous souhaitez ensuite l’ouvrir ou la modifier dans Google Slides, vous n’avez rien de spécial à faire. En effet, Google Slides nous permet d’ouvrir tous les documents au format .pptx, utilisé par Powerpoint. Nous devons donc simplement ouvrir le fichier de présentation dans l’application Google et nous pourrons commencer à le modifier sans complications supplémentaires.

De plus, si vous avez sauvegardé votre présentation Powerpoint sur Google Drive, lorsque vous ouvrez la présentation à partir du service de stockage en nuage de Google, l’application par défaut choisie pour cela sera directement Google Slides. C’est l’un des points forts de la suite bureautique Google, qui nous permet d’ouvrir des documents créés avec les suites les plus populaires et de les modifier sur PC ou mobile, où que nous soyons.

Cependant, vous devez prendre en compte que, de la même manière que dans le cas inverse, il est possible que nous rencontrions quelques problèmes de format. Par conséquent, il se peut que nous devions passer un peu de temps à modifier notre présentation pour qu’elle reste la même qu’avant.