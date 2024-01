10 nouvelles applications gratuites pour Android qui valent vraiment la peine

Voici 10 applications gratuites qui sont relativement récentes sur Google Play, mais qui sont vraiment intéressantes. N’hésitez pas à les essayer !

Applications sur un téléphone Android

Si vous êtes quelqu’un qui aime parcourir le Google Play Store pour trouver de nouvelles applications gratuites de toutes sortes, vous êtes au bon endroit, car aujourd’hui nous avons sélectionné pour vous les meilleures applications gratuites pour Android qui sont arrivées sur le Google Play Store au cours de ces dernières semaines.

Cette fois-ci, nous vous présentons 10 nouvelles applications pour Android que nous pensons mériter une chance, car elles sont toutes gratuites et vont vous être très utiles.

Navigateur de fichiers

La première nouvelle application pour Android que nous vous recommandons d’essayer est le Navigateur de fichiers, un outil pratique de gestion de fichiers avec lequel vous pourrez rapidement localiser le document que vous recherchez et organiser toutes vos photos et vidéos de manière très simple.

En ce qui concerne la gestion des photos, le Navigateur de fichiers vous permet de les enregistrer dans des dossiers, de scanner les images en double et d’optimiser vos photos pour libérer de l’espace de stockage.

Le Navigateur de fichiers est une application totalement gratuite avec des annonces, mais sans achats intégrés, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Google Play ci-dessous.

Notes quotidiennes – Notes de vie

Notes quotidiennes est une application gratuite de prise de notes très simple à utiliser qui vous permet de créer toutes sortes de notes, y compris des notes avec des images, de personnaliser chacune d’elles avec différents thèmes, couleurs et polices, de les trier par heure ou par nom pour les retrouver plus rapidement, d’épingler des notes en haut de l’application pour les avoir toujours accessibles, de chiffrer vos notes les plus privées avec un mot de passe et de les partager facilement avec d’autres personnes.

Notes quotidiennes est une application gratuite qui contient des annonces et qui propose des achats intégrés allant de 1,09 euro à 21,99 euros.

only Apps Launcher

Si vous aimez les lanceurs minimalistes pour Android, vous devez essayer only Apps Launcher, un lanceur d’applications qui ne vous montre qu’un écran avec les applications que vous utilisez le plus, sous forme de texte, sans icônes ni widgets, et qui dispose d’un puissant moteur de recherche grâce auquel vous pouvez exécuter n’importe quelle application qui n’apparaît pas à l’écran.

Ainsi, si vous appuyez sur le nom de l’application, vous l’ouvrirez et si vous maintenez le doigt appuyé dessus, un menu contextuel s’ouvrira vous permettant de désinstaller l’application, d’accéder à ses paramètres ou de la retirer de la liste principale.

Découper des fichiers audio

Comme son nom l’indique, Découper des fichiers audio est un éditeur audio gratuit pour Android qui vous permet de découper et de fusionner différents fragments audio, même s’ils sont dans des formats différents, car cette application est compatible avec les fichiers MP3, AAC, OGG, FLAC, WAV, OPUS et AC3.

TT Downloader No Watermark

TT Downloader No Watermark est un outil simple avec lequel vous pourrez télécharger n’importe quelle vidéo de TikTok en quelques secondes et sans filigrane.

TT Downloader No Watermark est une application gratuite avec des annonces, mais sans achats intégrés. Si vous voulez l’essayer, vous pouvez la télécharger à partir du lien direct vers le Play Store ci-dessous.

VPN Secure Touch Proxy Master

Si vous recherchez une application de VPN sécurisée et gratuite, vous devriez essayer VPN Secure Touch Proxy Master, un client VPN pour Android qui est très facile à utiliser car il ne nécessite pas d’inscription, qui offre une bande passante et une vitesse illimitées et qui vous permet de naviguer de manière anonyme sur Internet et d’accéder à des contenus multimédias restreints dans votre pays.

EarnZop – Obtenir des récompenses

Sur le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications pour gagner de l’argent avec votre téléphone, et la dernière application de ce type à arriver sur Google Play est EarnZop, un outil gratuit avec lequel vous pouvez gagner des pièces en jouant à des jeux, que vous pourrez ensuite échanger contre de l’argent liquide via PayPal ou des cartes cadeaux Google Play ou Amazon.

Nettoyeur similaire

Si vous avez besoin de mettre de l’ordre dans les photos que vous avez enregistrées sur votre téléphone, vous devriez donner une chance à Nettoyeur similaire, une application gratuite qui utilise un algorithme pour identifier et supprimer les photos en double.

Ainsi, grâce à cette application, vous pourrez avoir votre collection de photos parfaitement organisée et libérer de l’espace mémoire sur votre smartphone.

DailyFit

Si vous voulez suivre votre activité physique quotidienne et améliorer votre santé, nous vous recommandons d’essayer DailyFit, une application gratuite qui compte vos pas quotidiens et vous permet de suivre votre consommation quotidienne d’eau et l’évolution de votre poids.

Sundial

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre téléphone Android, vous devriez essayer Sundial, une application qui met à votre disposition plusieurs widgets esthétiquement agréables, notamment des widgets météo, des widgets pour les photos et des widgets qui vous montrent l’état du trafic en temps réel.