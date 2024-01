Bonnes et mauvaises nouvelles : HyperOS arrivera sur certains anciens mobiles Xiaomi malheureusement basés sur Android 13

Un bon et un mauvais point. Voilà comment on pourrait résumer la nouvelle que nous avons pu connaître grâce à l’équipe de Gizmochina, puisque, comme vous le savez, la plupart des appareils Xiaomi recevront la mise à jour de HyperOS avec des versions basées sur Android 14, mais malheureusement, pour d’autres appareils plus anciens, ils ne auront pas la même chance.

C’est le cas de cinq appareils dont la compilation interne semble être basée sur Android 13, une version dont nous ne connaissons pas encore les fonctionnalités qui seront supprimées par rapport aux autres smartphones déjà mis à jour avec des versions plus récentes, mais on s’attend à ce que certaines fonctions exclusives du nouveau système d’exploitation de Google soient laissées de côté.

Voici les cinq téléphones Xiaomi qui seront mis à jour vers HyperOS basé sur Android 13

Nous ne pouvons pas dire que cela soit une surprise pour quiconque, car comme vous le savez, cela s’est déjà produit dans les mises à jour précédentes de MIUI. Il était tout à fait courant de voir le même système d’exploitation basé sur différentes versions d’Android, et cela semble être quelque chose que Xiaomi n’a pas sacrifié dans HyperOS pour pouvoir continuer à mettre à jour certains anciens terminaux.

Cependant, il est important de noter que pour le moment, ces nouvelles versions sont simplement un test et il n’est en aucun cas confirmé qu’Android 13 sera le système définitif qu’ils équiperont, mais quand le bruit court, il y a de l’eau dans le pré, et cela peut entraîner la suppression de certaines fonctionnalités.

Cela dit, voici la liste complète des cinq terminaux Xiaomi qui seront mis à jour vers HyperOS avec des versions basées sur Android 13 :

POCO F3

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi 11X

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi K40

