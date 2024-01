Les Google Pixel reçoivent leur première mise à jour de 2024 : voici leurs nouveautés

La première mise à jour des fonctionnalités de l’année 2024 arrive sur les Google Pixel

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro ne se contentent pas d’une nouvelle couleur : ils sont également compatibles avec la première mise à jour de fonctionnalités de l’année.

Une nouvelle mise à jour des fonctionnalités – ou Feature Drop – a commencé à arriver sur les appareils de la série Google Pixel. Il s’agit de la première de cette année 2024 et de la deuxième à atterrir sur les modèles de la famille Pixel 8 qui ont d’ailleurs aujourd’hui lancé une nouvelle couleur. Désormais, tous les propriétaires d’un des modèles récents de la marque peuvent télécharger et installer la mise à jour sur leurs téléphones.

Toutes les nouveautés de la mise à jour Feature Drop de janvier pour les Pixel

La mise à jour des fonctionnalités de janvier 2024 arrive sur les Google Pixel avec de nouvelles caractéristiques, notamment la fonction « Circle To Search » ou « Rodea para Buscar » qui a fait ses débuts avec les modèles de la série Samsung Galaxy S24.

Cette fonction permet de trouver n’importe quoi sans avoir à changer d’application : il suffit de maintenir longtemps le bouton « accueil » ou la barre de navigation du système sur l’appareil Pixel, et de tracer du doigt la partie de l’écran sur laquelle vous souhaitez obtenir des informations.

Grâce à Rodea para Buscar, il est possible de trouver des vêtements, la solution d’une grille de mots croisés, une espèce animale ou végétale, ou tout autre chose que vous pouvez imaginer.

De plus, Google a également ajouté la possibilité d’écrire un même message dans différents tons de manière automatique grâce au support de l’intelligence artificielle générative. Cette fonctionnalité, appelée Rédaction Magique, est disponible sur Pixel 6 et les modèles ultérieurs, et dans le cas du Pixel 8 Pro, la fonction est exécutée directement sur l’appareil grâce à l’intégration du modèle de langage Gemini Nano.

La mise à jour de janvier laisse également place au divertissement. La société a annoncé l’arrivée d’un outil permettant de transformer des photos en réactions avec l’aide de l’IA. Ainsi, il sera possible de les utiliser dans l’application Messages de Google pour réagir aux messages des autres personnes.

À ces trois nouveautés, s’ajoutent l’arrivée de Quick Share, la fonction Modification de l’Audio sur la Pixel Watch et les autres nouvelles fonctionnalités annoncées par Google lors du dernier CES 2024. Google a confirmé que le déploiement de toutes ces fonctionnalités commencerait cette semaine et serait terminé dans les semaines à venir.

