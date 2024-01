Le Samsung Galaxy S24 vient d’être présenté, mais nous connaissons déjà le processeur du futur Galaxy S25

Sera le premier chip fabriqué dans un processus de seconde génération de 3 nm

Exynos est la série de SoCs fabriquée par Samsung Electronics

Il ne s’est pas écoulé une semaine depuis que nous avons connu la nouvelle série de téléphones Samsung, composée de trois modèles, de plus en plus équipés d’intelligence artificielle : le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra. Nous sommes encore en train d’assimiler les puissantes caractéristiques des nouveaux fleurons de l’entreprise sud-coréenne, et nous avons déjà des nouvelles fraîches sur leur prochaine génération : les spécifications du processeur des futurs Galaxy S25 ont été révélées.

La présentation de nouveaux membres de la série Galaxy S de Samsung suscite toujours beaucoup d’agitation et d’attente, il est donc très fréquent que des détails sur leurs caractéristiques fuient des mois avant le lancement. Cependant, l’information concernant les futurs Galaxy S25 arrive à un moment où les performances et l’efficacité des puces intégrées dans les Galaxy S24 n’ont même pas encore été testées, les envois aux clients étant prévus à partir du 1er février prochain.

Eh bien, selon une récente publication de SamMobile, un site spécialisé dans les dernières actualités de Samsung, le processeur des futurs Galaxy S25 serait l’Exynos 2500, fabriqué par l’entreprise elle-même, Samsung Electronics. Du moins, ce serait le cas dans la plupart des pays où la nouvelle génération de téléphones Samsung serait commercialisée.

Voici à quoi ressemblerait l’Exynos 2500, le processeur des futurs Galaxy S25

Si cela se concrétise, l’Exynos 2500 prendrait la relève de l’Exynos 2400, qui est actuellement chargé d’alimenter les nouveaux modèles Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24+. La dernière puce de Samsung a été fabriquée dans un processus de 4 nm, a une fréquence de 3,2 GHz, utilise un processeur à 10 cœurs et est accompagnée d’un GPU Xclipse 940 RDNA3.

Eh bien, une source de SamMobile appelée @OreXda, a partagé sur X (Twitter) les caractéristiques de l’Exynos 2500, avec des améliorations évidentes par rapport à son prédécesseur. Tout d’abord, la nouvelle puce utilisera un processeur à 10 cœurs, comme l’Exynos 2400, mais elle sera fabriquée dans le processus de fabrication de puce le plus avancé de Samsung à ce jour, étant le premier processeur fabriqué dans un processus de seconde génération de 3 nm de Samsung Foundry.

D’autre part, il pourrait également inclure le GPU Xclipse 950 basé sur RDNA d’AMD et, grâce à l’informateur, nous avons appris que ce seront les cœurs qui composeront l’unité centrale de traitement (CPU) de l’Exynos 2500 :

1 x CPU Cortex-X5 MP1 avec une fréquence de 3,2 GHz ou supérieure.

2 x CPU Cortex-A730 MP2.

3 x CPU Cortex-A730 MP3 avec une fréquence de 2,3 GHz ou supérieure.

4 x CPU Cortex-A520 MP4.

Si ces caractéristiques se confirment, la puce Exynos 2500 pourrait surpasser Apple en termes de performances, chose inhabituelle depuis une décennie. Apparemment, on prévoit que la nouvelle puce de Samsung soit annoncée fin de cette année et qu’elle soit prête début 2025, juste avant le lancement de la nouvelle série Galaxy S25.

Comme il est évident, il est encore impossible de savoir quels modèles de Galaxy S25 intégreront l’Exynos 2500, mais il est fort probable qu’il soit le cerveau de certains d’entre eux. Le doute plane sur le modèle phare, bien que le fait soit que les performances de l’Exynos 2400 sont presque à la hauteur du Snapdragon 8 Gen 3, le puissant processeur de Qualcomm qui équipe le nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra, fabriqué spécifiquement pour Galaxy.