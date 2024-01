Comment télécharger des GIFs gratuitement pour WhatsApp : les 7 meilleurs sites web

Voulez-vous avoir beaucoup plus d’stickers disponibles pour WhatsApp? Nous vous montrons les meilleurs sites Web où vous pouvez les télécharger.

Dessin d’stickers à utiliser sur WhatsApp

Les GIFs et les stickers sont devenus un élément indispensable pour communiquer via WhatsApp. Et bien que l’application en propose certains par défaut, la plupart des utilisateurs cherchent à élargir la variété d’images animées et d’stickers qu’ils ont à leur disposition. Pour ce faire, vous pouvez créer un GIF avec vos images de Google Photos ou vous pouvez simplement rechercher des sites où vous pouvez les trouver déjà réalisés et les télécharger pour commencer à les utiliser.

Si vous cherchez des sites où télécharger des GIFs pour Google, Facebook, Twitter et bien sûr WhatsApp, ce sont les meilleurs sites Web que vous devriez visiter.

Ce site est spécialisé dans les GIFs animés et les icônes de tous les styles. Il ne s’agit pas d’un site spécialement conçu pour une utilisation sur WhatsApp, mais les images que vous téléchargerez ici pourront être utilisées sans problème dans l’application de messagerie instantanée.

La conception du site peut sembler rétro, mais en réalité il est assez complet. À gauche, vous trouverez un menu avec les différentes catégories de GIFs que vous pouvez trouver. Il vous suffit de cliquer sur celle qui vous intéresse et vous trouverez un large catalogue d’images. Ensuite, vous pourrez utiliser ce que vous avez téléchargé pour rendre vos conversations avec vos amis plus amusantes.

Ce site a pour objectif de nous aider à exprimer nos sentiments et émotions à travers des GIFs de tous styles. En haut, vous trouverez un moteur de recherche dans lequel vous devrez saisir votre état d’esprit. Ensuite, vous pourrez voir une liste étendue de GIFs liés à cet état, parmi lesquels vous trouverez certainement celui dont vous avez besoin pour vous exprimer.

Si vous recherchez de l’inspiration, vous pouvez cliquer sur Catégories et choisir l’une des catégories recommandées pour sélectionner vos GIFs.

GIPHY est probablement l’un des sites les plus populaires pour télécharger des GIFs dans le monde entier. En réalité, il a été acquis par Meta il y a quelques années et c’est maintenant celui qui est utilisé dans le moteur de recherche de GIFs intégré que nous pouvons trouver dans WhatsApp.

Le site comprend trois sections: GIFs, Autocollants et Clips. Ainsi, vous pouvez choisir si vous voulez simplement un sticker pour animer vos conversations, si vous recherchez une image animée ou si vous souhaitez utiliser un clip vidéo. En utilisant le moteur de recherche, vous pourrez trouver pratiquement tout ce que vous souhaitez, car il dispose d’un des catalogues les plus vastes que l’on peut trouver sur le web.

Ce n’est pas un site spécialisé dans les GIFs animés et les stickers, mais une plateforme où les utilisateurs partagent du contenu similaire à Tumblr. Mais au cours des dernières années, il est devenu une énorme source de mèmes et de GIFs de tous les styles. En entrant simplement sur le site, vous pouvez voir une grande variété d’images à télécharger sur sa page d’accueil.

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez au premier coup d’œil, vous pouvez utiliser le moteur de recherche pour trouver ce dont vous avez besoin, que ce soit en recherchant par thèmes ou en saisissant directement le nom d’utilisateur dont vous aimez généralement les publications.

Un avantage que ce site nous offre est qu’il est entièrement en espagnol, ce qui peut faciliter votre recherche. Il propose quelques catégories où vous pouvez trouver différents GIFs et packs d’stickers pour tous les goûts. Et vous pouvez également utiliser le moteur de recherche pour localiser les images que vous souhaitez pour vos conversations.

Et si vous le souhaitez, vous pouvez également trouver sur le site un outil pour créer vos propres GIFs et stickers à utiliser dans vos discussions.

Ce site nous offre une grande variété d’outils pour créer nos propres GIFs et stickers. Mais il est également intéressant de noter qu’il nous permet également de les partager.

Cela signifie que si vous ne vous sentez pas très créatif en ce moment, vous avez la possibilité d’accéder aux créations réalisées par d’autres utilisateurs du site. Ainsi, vous pourrez accéder à un large catalogue de GIFs et d’stickers déjà réalisés qui s’adapteront parfaitement à toutes vos conversations. Il vous suffit de cliquer sur la loupe située en haut et d’entrer le terme dont vous avez besoin pour vos images. Une fois que vous avez trouvé ce dont vous avez besoin, vous pouvez les télécharger facilement et les utiliser pour donner vie à vos conversations WhatsApp.

Comme la plupart des sites de ce type, sur GIFBin vous pouvez également trouver un moteur de recherche où vous pouvez entrer le terme que vous souhaitez pour trouver les meilleurs GIFs pour animer vos conversations WhatsApp. Mais si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, vous pouvez également trouver les plus récents, les mieux notés ou les plus commentés directement sur la page d’accueil. Il propose également une série de GIFs aléatoires à chaque entrée, qui peuvent être très amusants.