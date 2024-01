Ton vieux téléphone Xiaomi mettra probablement à jour vers HyperOS aussi

Grande nouvelle: certains anciens smartphones Xiaomi recevront la mise à jour vers HyperOS, bien qu’elle soit basée sur Android 13

HyperOS est le nouveau système d’exploitation basé sur AOSP créé par Xiaomi

Ce n’est pas étrange car c’était déjà une habitude pour les utilisateurs Xiaomi que les mises à jour de MIUI arrivent sans les principales mises à jour d’Android, quelque chose que HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi basé sur Android Open Source Project, n’a pas l’intention de changer du moins au début, après s’être présenté comme une option unique confirmant qu’il n’y aura pas de POCO HyperOS et de Redmi HyperOS.

On connaît déjà les listes initiales de mise à jour vers HyperOS pour les principaux smartphones Xiaomi, tandis que des médias comme GizmoChina nous confirment maintenant que d’autres anciens téléphones du géant de Haidian recevront également leur dose du nouveau firmware, bien que dans leur cas, probablement en raison de problèmes de pilotes, ils le feront non pas sur la base d’Android 14, mais sur celle d’Android 13.

HyperOS n’a pas tant changé la vie de Xiaomi ou de ses utilisateurs, car les mises à jour restent dissociées de la base Android avec des compilations de HyperOS basées à la fois sur Android 14 et Android 13.

Ainsi, il est confirmé que les modèles plus récents seront mis à jour au niveau mondial, plus tard Xiaomi mettra également à jour ses anciens smartphones avec HyperOS, mais il le fera en suivant sa stratégie habituelle de ne pas lier les grandes mises à jour du système Android avec les améliorations de sa personnalisation, qui est maintenant devenue un fork proprement dit d’AOSP.

Et pourtant, nous avons tous cru que l’arrivée de HyperOS allait être un tournant dans l’entreprise chinoise, qui doit effectivement améliorer la prise en charge des mises à jour de ses appareils maintenant que d’autres fabricants comme Samsung offrent même 7 ans de maintenance.

Pour l’instant, nous savons déjà qu’il y a des compilations de HyperOS avec Android 14 et Android 13, cette dernière étant déjà testée pour les Redmi K40, Xiaomi 12X et Redmi Note 12 Pro 4G, trois terminaux qui ne recevront donc pas leur troisième mise à jour majeure d’Android, mais installeront néanmoins le nouveau système d’exploitation avec ses améliorations centrées sur l’interconnectivité et l’optimisation de l’expérience.