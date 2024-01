10 applications gratuites pour Android qui sont beaucoup plus utiles que ce que tu penses

Tirez le meilleur parti de votre Android avec ces 10 applications gratuites disponibles sur Google Play et qui sont vraiment utiles

Applications sur un smartphone Android

La Google Play Store propose un catalogue vraiment large d’applications gratuites de toutes sortes, et tandis que certaines d’entre elles servent seulement à passer le temps ou à perdre du temps directement, d’autres sont très utiles et peuvent vous faciliter la vie. Ce deuxième type d’applications est le plus difficile à trouver dans le store de Google et c’est pourquoi nous avons compilé aujourd’hui pour vous les applications gratuites pour Android les plus utiles que nous avons testées au cours de ces dernières semaines.

Sans plus tarder, nous vous détaillons les 10 applications gratuites pour Android qui nous permettent de tirer le meilleur parti de notre smartphone Android.

Blocage de la caméra – Anti-espion

Le Blocage de la caméra est un outil de sécurité qui bloque l’accès à la caméra et empêche d’autres applications installées sur votre téléphone de pouvoir prendre des photos ou enregistrer des vidéos sans que vous vous en rendiez compte, vous protégeant ainsi contre les menaces telles que les virus, les logiciels espions ou les logiciels malveillants.

De plus, cette application dispose de fonctions de détection et de protection de la caméra, vous permet de définir des temps de blocage automatiques et dispose d’un widget pratique qui vous permet de contrôler l’accès à la caméra depuis l’écran d’accueil de votre téléphone.

Daily Bing Wallpaper

Si vous aimez changer régulièrement le fond d’écran de votre Android, nous vous recommandons d’essayer Daily Bing Wallpaper, une application gratuite qui met à votre disposition une grande quantité et une grande variété de fonds d’écran qui sont mis à jour quotidiennement pour que vous ayez toujours de nouveaux fonds d’écran disponibles.

Tous les fonds d’écran proposés par Daily Bing Wallpaper sont de haute qualité, et cette application vous permet également de télécharger chaque fond d’écran dans différentes résolutions afin de choisir celle qui convient le mieux à votre écran.

Éditeur vidéo LightCut

LightCut est un éditeur vidéo complet et puissant basé sur l’intelligence artificielle qui analyse vos vidéos, sélectionne les moments les plus marquants et les combine avec l’une des différentes modèles de vidéos inclus dans l’application pour créer un clip unique.

LightCut est une application totalement gratuite, sans publicité ni achats intégrés, que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous proposons ci-dessous.

Sons pour dormir

Si vous avez du mal à vous endormir, nous vous recommandons d’essayer Sons pour dormir, une application gratuite qui vous propose une série de sons relaxants soigneusement sélectionnés qui vous aideront à vous endormir rapidement.

Sons pour dormir est une application hors ligne, donc vous n’aurez pas besoin d’une connexion Internet pour l’utiliser, et elle dispose d’une minuterie pratique qui vous permet de la configurer pour qu’elle arrête de diffuser des sons relaxants après un certain laps de temps.

Radio Garden

Radio Garden est une application curieuse qui vous permet d’écouter des stations de radio du monde entier en faisant simplement tourner un globe terrestre et en sélectionnant la station de radio de la ville ou du village que vous souhaitez.

Chacun des points verts sur le globe terrestre représente une ville ou un village, et en appuyant dessus, la station de radio que vous avez choisie commencera à être diffusée. De plus, Radio Garden vous permet d’enregistrer vos stations préférées pour les écouter ultérieurement sans avoir à les rechercher à nouveau.

Grammarly – Assistant d’écriture

La deuxième application de cette liste alimentée par l’intelligence artificielle est Grammarly – Assistant d’écriture, un assistant d’écriture personnel qui vous aide à éditer et corriger votre grammaire, votre orthographe et votre ponctuation en temps réel pendant que vous écrivez un texte dans n’importe quelle application de votre téléphone comme Gmail, WhatsApp ou Google Keep.

Grammarly est compatible avec toutes les applications de clavier pour Android et dispose de plusieurs fonctions supplémentaires basées sur l’intelligence artificielle auxquelles vous pouvez accéder via une série d’achats intégrés allant de 32,99 euros à 154,99 euros.

MIX by Camera360

MIX by Camera360 est l’un des meilleurs éditeurs de photos que vous pouvez trouver sur le Play Store, car cette application vous offre 130 filtres de grande qualité dans différents styles tels que le cinéma professionnel, le film instantané, les selfies ou le style LOMO, entre autres.

De plus, cette application d’édition de photos vous permet également de créer, de sauvegarder et de partager vos propres filtres et dispose d’autres outils d’édition avancés tels que Curves, HSL, tonalités divisées, etc.

Ecosia : Recherchez, plantez des arbres

Ecosia est un navigateur web basé sur Chromium qui vous permet de lutter contre le changement climatique et de protéger votre vie privée en même temps, car toutes les recherches que vous effectuez avec le moteur de recherche d’Ecosia vous affichent les résultats les plus favorables à l’environnement avec une icône de feuille verte.

De plus, Ecosia dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour avoir une bonne expérience de navigation, avec des onglets, un mode privé, des favoris, des téléchargements et un bloqueur de publicités intégré, et consacre les bénéfices obtenus à financer des programmes de reboisement pour planter des arbres.

AntennaPod

AntennaPod est un lecteur de podcasts open source qui vous permet d’importer vos podcasts à partir d’un fichier OPML ou de les ajouter via leur flux RSS, de configurer les téléchargements automatiques pour que les épisodes de vos podcasts préférés soient ajoutés à la liste de lecture, de modifier la vitesse de lecture de chaque podcast ou épisode et de définir une minuterie pour que l’application cesse de diffuser des podcasts après un certain laps de temps.

AntennaPod est une application totalement gratuite, sans publicité ni achats intégrés, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous vous proposons ci-dessous.

Merlin Bird ID de Cornell Lab

Et nous concluons cette sélection d’applications gratuites pour Android avec Merlin Bird, un outil pratique qui vous permet d’identifier n’importe quel oiseau en répondant à 5 questions simples ou en partageant une photo de l’oiseau en question avec l’application.