Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont désormais disponibles dans une nouvelle couleur « Vert Menthe » : nous les avons testés

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro se parent d’une nouvelle couleur : Vert Menthe

Le Google Pixel 8 dans sa nouvelle couleur Vert Menthe / Image de AndroAall

Trois mois après leur présentation, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro deviennent à nouveau les protagonistes avec l’arrivée d’une nouvelle couleur jamais vue auparavant dans les modèles de la famille de smartphones de Google. La société a annoncé aujourd’hui la sortie des Pixel 8 en couleur « Minty Green » ou « Vert Menthe », une nouvelle finition qui est désormais disponible en store.

Il s’agit d’une nouvelle finition que Google a promue ces dernières semaines sur ses réseaux sociaux à travers différentes annonces. Maintenant, elle est parmi nous, et nous avons pu la tester.

Voici le Pixel 8 en couleur Vert Menthe

Google Pixel 8

Outre cette nouvelle couleur, il n’y a pas de différences en ce qui concerne le matériel de cette variante des appareils. La couleur Vert Menthe est disponible à la fois sur le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, et la seule différence reste la même que celle que nous avions déjà observée dans les autres finitions : le verre du Pixel 8 est brillant, et celui du Pixel 8 Pro a une finition mate sur son verre arrière.

La nouvelle couleur se situe à mi-chemin entre le ton Céleste du Pixel 8 Pro et le Vert Lichen du Pixel 8. C’est une teinte que Google avait déjà utilisée sur ses coques en silicone et d’autres accessoires originaux lancés fin de l’année dernière, et qui habille maintenant ses derniers smartphones phares.

Après avoir pu tester cette finition sur un Pixel 8, nous pouvons dire que le Vert Menthe s’accorde particulièrement bien au design des derniers smartphones de Google. La combinaison des couleurs de l’aluminium et du verre est harmonieuse, et la décision d’opter pour une teinte pas trop saturée, qui peut parfois même être confondue avec du blanc, fait que l’appareil ne perd pas cette touche d’élégance qui le caractérise.

Le logiciel des Pixel 8 en Vert Menthe ne change pas par rapport à ce que l’on trouve déjà dans les autres finitions. Cependant, avec ces nouvelles variantes, Google a annoncé l’arrivée de la mise à jour des fonctionnalités ou Feature Drop de janvier 2024, qui apporte plusieurs nouveautés aux appareils Pixel les plus récents.