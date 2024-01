La version la plus luxueuse du Samsung Galaxy S24 Ultra coûte 12 000 euros: elle comporte un dragon en or incrusté

Le luxe avant tout: voici l’édition du Samsung Galaxy S24 Ultra avec un dragon en or à l’arrière

Si vous avez 12 000 euros, vous pouvez acheter cette édition du Samsung Galaxy S24 Ultra avec un dragon en or à l’arrière

Le Samsung Galaxy S24 Ultra a une version de luxe signée Caviar au prix de 12 000 euros. Le saut de 1 819 euros pour la version de 1 To à 14 000 euros pour cette édition de luxe est astronomique, mais Caviar le justifie avec un design exclusif d’une montre à l’arrière avec un dragon incrusté d’or 24 carats.

La famille Galaxy S24 a été annoncée il y a seulement une semaine, avec trois nouveaux téléphones haut de gamme de Samsung. Lors de l’Unpacked où ces appareils ont été présentés au monde, Samsung a décidé de donner un petit aperçu de toutes les avancées réalisées à la fois en IA avec Galaxy AI et en matériel avec l’Exynos 2400.

Seulement 12 000 euros vous séparent de la version la plus luxueuse du Samsung Galaxy S24 Ultra

Ce n’est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière que Caviar décide de redessiner un appareil haut de gamme pour en faire un produit de luxe. Cette fois, ce sont les téléphones Samsung qui ont eu droit à ce traitement auquel les iPhone d’Apple sont normalement exposés.

Cette édition personnalisée est limitée à seulement 24 unités, et c’est l’une des plus exclusives que Caviar ait lancées ces dernières années. Le Samsung Galaxy S24 Ultra a été modifié à un point tel qu’il est presque méconnaissable à l’arrière en raison de tous les éléments intégrés.

Caviar indique que cette version au prix de 12 000 euros a une montre mécanique avec tourbillon avec les signes du zodiaque sur le cadran extérieur en or 24 carats, un dragon gravé en or 24 carats et une constellation de diamants.

En termes de fonctionnalités, le Samsung Galaxy S24 Ultra est exactement le même appareil que celui présenté par Samsung il y a quelques jours à peine. Cet appareil personnalisé fait partie de la série « Era of Dragon » de Caviar, qui comprend d’autres éditions de téléphones Samsung.

Ce téléphone n’est peut-être pas pratique avec tout ce que Caviar y a intégré, mais il ne s’agit pas d’un téléphone à utiliser au quotidien comme n’importe quel autre. En réalité, la marque cherche à créer un appareil dont on peut se vanter d’avoir le pouvoir d’achat.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra de Caviar peut être acheté sur son site web, où vous pouvez également choisir la capacité de stockage de l’appareil. En réalité, la version 1 To est étiquetée 12 000 euros, tandis que celles de 512 et 256 Go sont respectivement à 11 000 et 10 000 euros.