Comment rechercher des messages par date sur WhatsApp

WhatsApp permet désormais de trouver des messages par date dans n’importe quelle conversation. Suivez ce guide et découvrez comment utiliser cette fonctionnalité pratique.

Il est possible de rechercher des messages par date uniquement dans la version de WhatsApp pour Android et iOS.

Malgré le fait que WhatsApp soit l’un des outils de communication les plus utilisés dans le monde, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs, il manque encore plusieurs fonctionnalités importantes et utiles que d’autres applications de messagerie possèdent, ce qui améliorerait considérablement l’expérience utilisateur.

Heureusement, cela change peu à peu, car l’entreprise derrière WhatsApp, Meta, ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités à l’application officielle pour Android et iOS. Un exemple clair en est l’outil qui permet de trouver des messages par date sur WhatsApp.

Grâce à la demande de milliers d’utilisateurs, l’application de messagerie en question a décidé de rendre cette fonctionnalité disponible à l’échelle mondiale. Ainsi, il n’est plus nécessaire de télécharger des versions modifiées pour accéder à cet outil pratique.

Avec cette astuce, vous pouvez rechercher des messages par date sur WhatsApp

Si vous avez besoin de trouver un message spécifique, mais que vous ne vous souvenez pas des mots qu’il contenait, vous pourrez le rechercher à travers le calendrier intégré à WhatsApp. En suivant chacune des étapes que nous allons vous montrer, vous aurez la possibilité d’accéder à cette fonctionnalité en quelques secondes.

La première étape que vous devrez effectuer est d’ ouvrir l’application WhatsApp sur votre appareil mobile.

sur votre appareil mobile. Dans l’application de messagerie en question, vous devrez entrer dans la conversation privée ou de groupe dans laquelle vous souhaitez rechercher des messages par date . Dans la discussion, vous devrez cliquer sur les trois petits points verticaux situés dans le coin supérieur droit de l’écran.

. Dans la discussion, vous devrez situés dans le coin supérieur droit de l’écran. WhatsApp affichera un menu avec plusieurs options, vous devrez accéder à celui intitulé Rechercher.

Un champ de recherche apparaîtra en haut de la discussion. Vous devrez cliquer sur l’icône en forme de calendrier (affichée à droite du champ de recherche).

(affichée à droite du champ de recherche). En quelques secondes, WhatsApp affichera une fenêtre dans laquelle vous pourrez voir un calendrier. En sélectionnant une date spécifique puis en cliquant sur « Ok », vous aurez la possibilité de trouver n’importe quel message par date.

Il est important de souligner que cette fonctionnalité n’est disponible que dans la dernière version de WhatsApp pour Android et iOS. En d’autres termes, WhatsApp Web ne permet pas encore de rechercher des messages par date (la fonctionnalité n’a pas été ajoutée dans la version respective).

Vous ne pouvez pas rechercher des messages par date sur WhatsApp ?

Si, pour une raison quelconque, l’icône en forme de calendrier n’apparaît pas dans la section de recherche de messages, ne désespérez pas ! Il est fort probable que la version de WhatsApp installée sur votre téléphone ne soit pas à jour.

La solution dans ce cas est extrêmement simple : mettez à jour WhatsApp depuis le store d’applications de votre téléphone. En accédant à Play Store ou à App Store (selon votre téléphone), vous pourrez la mettre à jour pour profiter des dernières fonctionnalités.

D’autre part, si vous avez déjà la dernière version de l’application et que vous ne pouvez toujours pas accéder à la fonction respective, vous devrez installer WhatsApp Beta sur votre téléphone.