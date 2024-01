Apple lance une nouvelle mise à jour pour les AirPods Pro : voici comment l’installer.

La version 6A321 pour les AirPods Pro de première et deuxième génération est maintenant disponible

Une nouvelle mise à jour est maintenant disponible pour les AirPods Pro

Semaine de mises à jour. Apple a récemment lancé une nouvelle version du firmware pour les AirPods Pro de première et deuxième génération, après avoir publié la version finale d’iOS 17.3 lundi dernier. Cette version est la même que celle publiée pour les AirPods 3 il y a peu de temps et qui est désormais également disponible pour le modèle Pro.

Il s’agit de la version 6A321 et, bien qu’elle s’installe automatiquement sans rien faire, il est possible d’effectuer le processus manuellement pour s’assurer qu’elle s’installe le plus tôt possible. Tout au long de cet article, nous vous dirons les nouveautés qu’elle apporte et comment mettre à jour le firmware des AirPods Pro de première et deuxième génération.

Nouveautés et comment mettre à jour le firmware des AirPods Pro

Avant cette mise à jour du firmware, les AirPods Pro de première et deuxième génération étaient en version 6A300 et 6A303, ce qui signifie que nous avons une mise à jour mineure avec la correction d’erreurs comme principale nouveauté, comme le souligne Apple dans un document d’assistance qu’elle a partagé.

Bien que la mise à jour des AirPods se produise lorsque l’un de vos appareils est à proximité, elle n’est pas aussi rapide que sur les iPhone, par exemple. Cependant, il existe un moyen d’accélérer le processus, bien qu’il faille le faire avec patience. Les étapes sont simples, mais elles pourraient ne pas fonctionner du premier coup.

En fin de compte, ce que nous allons faire, c’est forcer la mise à jour du firmware des AirPods Pro, donc même si nous pouvons accélérer le processus, il se peut qu’il ne soit pas réussi dès la première tentative. Pour le faire, suivez les étapes suivantes :

Mettez vos AirPods et lancez du contenu, comme de la musique sur Apple Music ou Spotify. Retirez vos AirPods et mettez-les dans leur boîtier. Connectez le boîtier des AirPods à un chargeur avec l’iPhone à proximité. Attendez quelques minutes et vérifiez que la mise à jour des AirPods est terminée.

En suivant ces étapes, le firmware des AirPods sera mis à jour avec succès, mais pour s’en assurer, vous pouvez procéder comme suit :