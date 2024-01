Google Chrome pour Android se met à jour avec une fonctionnalité vous permettant d’écouter le texte de n’importe quel site web

Google Chrome pour Android reçoit la fonction ‘Écouter cette page’ grâce à laquelle vous pourrez écouter n’importe quelle actualité comme si c’était un podcast, car elle fonctionne avec l’écran du téléphone éteint

L’application Google Chrome sur un téléphone Android / Photographie : David Freire

Google profite de ces premières semaines de l’année pour améliorer son navigateur web, Google Chrome, avec de nouvelles fonctionnalités et, après l’avoir mis à jour avec un nouveau mode incognito qui vous indique clairement que les sites que vous visitez peuvent collecter vos données, la société de Mountain View a maintenant ajouté une nouvelle fonctionnalité à Chrome que nous réclamions depuis un certain temps.

Ainsi, maintenant, comme nous le confirme le média 9to5Google, l’application Google Chrome pour Android a été mise à jour avec une nouvelle fonctionnalité appelée ‘Écouter cette page’ qui vous permet d’écouter le texte de n’importe quel site web en arrière-plan.

C’est ainsi que fonctionne la nouvelle option ‘Écouter cette page’ de Google Chrome

Google souhaite renforcer les outils d’accessibilité sur son navigateur web, Chrome, c’est pourquoi en plus du mode lecture, que vous pouvez activer en suivant ce tutoriel, le géant coréen a maintenant amélioré son application pour Android avec la fonction ‘Écouter cette page’, une option qui vous permet d’écouter le contenu de n’importe quel site web comme s’il s’agissait d’un podcast et à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur l’icône des trois points verticaux qui se trouve dans le coin supérieur droit de l’application.

Ainsi, si vous entrez sur une page web et que vous cliquez sur cette option, un mini lecteur s’ouvrira en bas de l’écran et vous montrera une ligne de temps avec la durée audio et qui comporte trois boutons à partir desquels vous pourrez mettre en pause ou reprendre la lecture et avancer ou reculer rapidement.

De plus, dans les coins inférieurs de ce lecteur, se trouvent deux autres boutons, de taille plus réduite, qui vous permettent d’effectuer certaines configurations. Ainsi, avec le bouton de gauche, vous pouvez ajuster la vitesse de lecture, en pouvant choisir parmi plusieurs options : 0,5x, 0,8x, 1x, 1,2x, 1,5x, 2x, 3x et 4x et celui de droite vous permet de activer ou désactiver la fonction ‘Surligner le texte en le lisant & Défilement automatique’ et de choisir une voix différente.

Un des aspects les plus intéressants de cette nouvelle fonctionnalité de Chrome pour Android est que l’audio continue à se jouer même si vous changez d’onglet ou éteignez l’écran, vous pourrez donc écouter vos articles préférés pendant que vous faites autre chose. Toutefois, gardez à l’esprit que si vous fermez Chrome ou ouvrez une autre application, le lecteur se mettra en pause et la lecture se terminera.

Pour le moment, l’option ‘Écouter cette page’ n’est disponible que dans la dernière version bêta de Chrome Canary pour Android, la 121, et pour pouvoir l’utiliser, vous devrez écrire dans la barre d’adresses : « chrome://flags/#read-aloud » et l’activer depuis le menu des fonctionnalités expérimentales de Chrome.