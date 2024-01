La montre Pixel Watch 3 pourrait enfin inclure le changement que tout le monde attendait

Le changement que Google ajoutera à la Pixel Watch 3 est le plus demandé par les utilisateurs

Google veut que la Pixel Watch 3 soit la meilleure montre qu’elle ait fabriquée, et pour cela, elle ajoutera un changement auquel personne ne s’attendait.

Le développement de la Pixel Watch 3 a été dévoilé, laissant entrevoir certains détails sur la nouvelle montre intelligente sur laquelle travaille Google. La génération précédente a confirmé l’intention de Google de se concentrer sur le secteur des wearables, et maintenant, avec la troisième édition, il semble que Google souhaite corriger les erreurs passées.

Ce qui a pu être perçu grâce à la fuite qui a émergé, c’est que la Pixel Watch 3 aurait deux tailles différentes, ce qui est l’un des plus grands changements que Google proposerait pour sa montre intelligente. Les générations précédentes avaient toutes une seule taille qui, malheureusement, ne convient pas à tous les poignets.

La Pixel Watch 3 aura un changement de conception demandé par tout le monde

Les rumeurs proviennent de 9to5Google et elles indiquent que la Pixel Watch 3 proposera enfin deux tailles différentes. La possibilité que la Pixel Watch 3 offre deux tailles représenterait également un changement interne dans l’appareil.

En plus de la taille, un autre changement important sera la capacité de la batterie de la Pixel Watch 3. Sur le modèle avec un diamètre plus grand, la batterie aura une capacité supérieure grâce à la conception générale de l’appareil qui permettra d’intégrer une batterie avec une ampérage supérieur à celui du modèle plus petit.

Bien qu’il s’agisse de rumeurs, il se dit que la Pixel Watch 3 aura un cadran dépassant les 41 millimètres généralement proposés par la taille habituelle des montres intelligentes de Google. On ne sait pas exactement quelle sera la taille, mais elle pourrait être proche de 46 mm.

Cette taille serait quelque peu intermédiaire entre ce que proposent les montres de dimensions supérieures comme le Galaxy Watch6 Classic avec 47 mm et l’Apple Watch Series 9 avec 45 mm. Cependant, tout cela reste à voir et il faudra attendre leur lancement pour le vérifier.

Il n’y a pas encore beaucoup de détails sur le design que Google utilisera pour cette montre, bien qu’on s’attende à ce qu’il ne diffère pas beaucoup de la version précédente. Cependant, il est possible que Google ait appris quelque chose des plaintes concernant l’impossibilité de réparer la Pixel Watch 2 et fasse en sorte que cela ne se produise pas dans le prochain modèle.

Il faudra attendre pour connaître les projets de Google pour la Pixel Watch 3, mais tout indique que Google veut investir pleinement dans ce secteur et y mettre le paquet.