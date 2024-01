C’est la grande amélioration du Samsung Galaxy S24 Ultra et tu n’as pas compris.

Et enfin, après tant de rumeurs et de fuites, le premier Unpacked 2024 confirmait le retour vers le futur de Samsung avec les écrans plats des Galaxy S24, S24+ et Galaxy S24 Ultra, tous renonçant enfin à des courbures purement esthétiques et dépourvus de toute fonctionnalité à l’avant de leur gamme phare.

Quoi qu’il en soit, comme vous le verrez maintenant, Samsung n’a pas annoncé la grande amélioration du Galaxy S24 Ultra, quelque chose que nous avons pu constater lors de nos premiers tests du téléphone mais qui n’a pas dû sembler très important au géant sud-coréen. Mais c’est le cas.

À ce stade, vous savez déjà que les nouveaux fleurons de Samsung pour cette année 2024 sont équipés d’un nouveau verre de Corning chimiquement trempé, en particulier le modèle Gorilla Glass Armor qui offre parmi ses nouveautés un revêtement antireflet incroyable, qui élimine tous les reflets surtout lorsque la lumière frappe l’écran.

Vous le verrez maintenant, mais le Galaxy S24 Ultra est le premier téléphone avec pas ou presque pas de reflets sur son devant, ce que nous apprécierons dans des conditions de forte luminosité et en extérieur, et ce qui est clairement visible sur l’image ci-dessous, publiée par X par Vaibhav Jain, le fondateur de TechDroider, qui possède une unité de test de l’appareil :

The Samsung S24 Ultra’s Anti-Reflective Coating should be its USP. I never imagined I would see a smartphone with little to no reflection. pic.twitter.com/zujSgdOvI4

— Vaibhav Jain (@vvaiibhav) 21 janvier 2024