La nouvelle cuiseur à riz Xiaomi : compacte, multifonction et fonctionne depuis ton téléphone portable

Un élément traditionnel et courant dans les cuisines asiatiques, le cuiseur à riz s’est également fait une place en Occident, et nombreux sont ceux qui apprécient le confort de ces appareils pour cuisiner le riz pour différentes utilisations, du classique au sushi fait maison, par exemple.

Et Xiaomi est une véritable experte en la matière, car elle propose plusieurs modèles de cuiseurs à riz dans son catalogue, dont le dernier est un petit modèle multifonctionnel qui peut également être utilisé depuis votre téléphone portable Xiaomi. Et le meilleur : il semble qu’il nous parviendra et ne restera pas en Chine.

Cuiseur à riz multifonctionnel intelligent Xiaomi

Avec une capacité de trois litres pouvant accueillir jusqu’à 10 bols de riz à la fois, le cuiseur à riz multifonctionnel intelligent Xiaomi fonctionne depuis le téléphone portable et vous permet de choisir les réglages de cuisson adaptés à vos besoins grâce à l’application Mi Home/ Xiaomi Home. Cela signifie que vous pouvez jouer avec de nombreux paramètres de cuisson tels que le temps de cuisson et la texture du riz.

Le cuiseur à riz, de petite taille pour ne pas prendre de place dans la cuisine, possède un bouton physique sur le dessus de l’appareil pour régler la configuration, tandis que l’écran intégré affiche le temps de cuisson restant. Vous pouvez maintenir le riz chaud pendant 12 heures et le programmer jusqu’à 24 heures à l’avance.

8 fonctions en 1 appareil

Le cuiseur à riz est équipé d’un élément de haute puissance qui permet une cuisson uniforme du riz. Il dispose également de capteurs de température intégrés pour éviter que le riz ne brûle. La cuve est dotée d’un panier pour cuire à la vapeur, d’une spatule pour le riz, d’une cuillère, d’une tasse à mesurer, d’un couvercle intérieur amovible et d’une soupape de vapeur pour faciliter le nettoyage.

Selon l’annonce officielle de Xiaomi, l’appareil dispose de 8 fonctions, mais elles n’ont pas encore été spécifiées. Le prix du cuiseur à riz multifonctionnel intelligent Xiaomi n’est pas non plus connu, et sa date de lancement n’a pas été précisée. Mais étant donné qu’il a été annoncé sur le site mondial de Xiaomi, il semble qu’il arrivera en Occident, tout comme les autres cuiseurs à riz de leur catalogue. Nous avons hâte de l’utiliser pour faire du sushi, sans aucun doute.

Via | Gizmochina