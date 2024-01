Le nouveau smartphone de realme a un écran de 90 hertz et coûte moins de 60 euros

Le realme Note 50 est doté d’un écran de 6,74 pouces avec une résolution HD+, d’un appareil photo principal de 13 MP et d’une grande batterie de 5 000 mAh avec charge rapde de 10W

Le nouveau realme Note 50 dans ses deux teintes disponibles : noir et bleu

Récemment, realme a annoncé qu’il allait changer sa stratégie en France en 2024 en lançant moins de produits dans notre pays et en se concentrant sur les appareils de milieu de gamme, qui se situent dans la fourchette de prix de 200 à 500 euros, afin de pouvoir concurrencer la populaire série Redmi Note de Xiaomi.

Eh bien, la marque chinoise a déjà posé la première pierre de ce qui sera sa nouvelle génération de smartphones pas cher, car elle vient de présenter aux Philippines le realme Note 50, un smartphone qui se distingue par son grand écran de 90 Hz et qui coûte moins de 60 euros .

realme Note 50, toutes les informations

realme vient d’annoncer via son compte officiel Facebook aux Philippines le lancement du premier appareil de la nouvelle famille Note, un realme Note 50 qui mise sur des spécifications vraiment équilibrées.

Ainsi, ce nouveau smartphone milieu de gamme de realme est équipé d’un grand écran LCD IPS de 6,74 pouces avec une résolution HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz et une luminosité maximale de 560 nits.

Le processeur choisi pour alimenté le realme Note 50 est le Unisoc T612, une puce octa-core fabriquée en 12 nanomètres qui est accompagnée de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne.

Sur le plan photographique, le realme Note 50 dispose d’un double module de caméras arrière composé d’un capteur principal de 13 mégapixels et d’un capteur secondaire QVGA dont on ne connaît pas plus de détails, ainsi que d’une caméra frontale de 5 mégapixels logée dans une encoche en goutte d’eau qui couronne l’écran de l’appareil.

Le realme Note 50 ne manque pas non plus d’autonomie grâce à sa grande batterie de 5 000 mAh avec charge « rapide » de 10W.

De plus, le realme Note 50 se distingue également par la présence d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté, de la certification IP 54 contre l’eau et la poussière, d’un port jack 3,5 mm pour les écouteurs et de la couche logicielle realme UI T Edition, basée sur Android 13.

realme Note 50 : disponibilité et prix

Le realme Note 50 est déjà disponible à l’achat aux Philippines en deux couleurs : Sky Blue et Midnight Black, pour un prix de 3 599 pesos philippins, soit environ 59 euros .

Bien que realme n’ait pas encore confirmé la date d’arrivée de ce nouveau smartphone milieu de gamme sur les autres marchés, il est fort probable qu’il ne tardera pas à débarquer en Europe et donc en France.