La famille Redmi Note 13 arrive sans HyperOS, mais il y a une bonne raison

Nous ne pouvons pas dire, loin de là, que cela soit une surprise, mais de nombreux utilisateurs espéraient que les nouveaux Redmi Note 13 soient livrés d’usine avec le nouveau système d’exploitation HyperOS à l’intérieur, surtout après ce qui s’est passé avec les POCO X6 et M6 Pro, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas.

Cette nouvelle gamme est arrivée avec MIUI 14 et nous devrons attendre que Xiaomi les mette à jour vers HyperOS, c’est pourquoi nos collègues de Xataka Android ont décidé d’enquêter sur la raison de cela en interrogeant Xiaomi directement, et dans cet article, nous vous raconterons quelle a été la réponse officielle.

HyperOS arrivera sur les Redmi Note 13, mais nous ne savons pas quand

Dans ce cas, l’explication officielle sur la raison pour laquelle les Redmi Note 13 n’incluent pas HyperOS a été communiquée par TJ Walton, responsable marketing produit chez Xiaomi, qui a confirmé que le développement de HyperOS pour ces appareils n’était pas terminé au moment de leur lancement, donc il arrivera plus tard lorsque ce processus sera finalisé.

Il s’agit de l’une des conséquences du fait que ces téléphones aient été présentés en Chine auparavant, où ils étaient également livrés avec MIUI 14 nativement et où ils n’ont pas encore été mis à jour. En revanche, les POCO X6 et POCO M6 Pro ont été développés dès le départ avec ce système d’exploitation, donc son intégration a été beaucoup plus simple et il est préinstallé en usine.

En résumé, il est important de savoir que si vous envisagez d’acheter l’un des membres de la nouvelle famille des Redmi Note 13, vous devrez cohabiter avec MIUI 14 jusqu’à ce que la mise à jour de HyperOS soit prête à être déployée. Ce n’est en aucun cas un drame, mais comme tout le monde, nous aurions aimé pouvoir profiter de ce système dès son lancement.