Le Nothing Phone (2) est sur le point de se mettre à jour avec tous ces changements et améliorations

La nouvelle mise à jour Nothing OS 2.5.2 résout quelques erreurs du système d’exploitation

Le Nothing (2) reçoit une nouvelle mise à jour logicielle

La mise à jour de Nothing OS 2.5 est arrivée avec de nouveaux widgets, plus d’options de personnalisation et de nombreuses améliorations du système d’exploitation. Un mois plus tard, les téléphones incomparables de la société britannique recevront Nothing OS 2.5.2, une mise à jour qui apporte quelques nouveautés et améliorations, mais surtout une longue liste de corrections d’erreurs, optimisant l’accès au portefeuille et les lumières de l’interface Glyph, entre autres choses.

Le premier smartphone de la marque, le Nothing (1), a fait sensation en juillet 2022 avec son design accrocheur, mettant en vedette les lumières LED originales de sa coque arrière. Un an plus tard, un Nothing (2) revisité a débarqué sur le marché en conservant l’essence unique de la génération précédente, mais en incluant des avancées plus qu’évidentes au niveau logiciel, qui continuent d’augmenter avec la nouvelle mise à jour Nothing OS 2.5.2.

Nouveautés

Lumières synchronisées avec la musique : cette nouvelle fonctionnalité, que de nombreux utilisateurs auront déjà découvert, donne un accès direct à la fonction d’affichage de la musique de l’interface Glyph.

: cette nouvelle fonctionnalité, que de nombreux utilisateurs auront déjà découvert, donne un accès direct à la fonction d’affichage de la musique de l’interface Glyph. Activer/désactiver les données mobiles sans déverrouiller l’appareil : à partir de maintenant, les utilisateurs pourront configurer le réseau directement depuis les Paramètres rapides du téléphone.

Améliorations

Les effets visuels de l’interface de l’écran de verrouillage ont été affinés.

de l’interface de l’écran de verrouillage ont été affinés. Les animations de transition pour le widget ‘Photos’ ont également été affinées.

pour le widget ‘Photos’ ont également été affinées. Les icônes dans la barre d’état ont été optimisées dans le but d’améliorer leur affichage.

ont été optimisées dans le but d’améliorer leur affichage. Le déverrouillage par empreinte digitale a maintenant un taux de réussite plus élevé lors de son utilisation.

a maintenant un taux de réussite plus élevé lors de son utilisation. La qualité des appels et des connexions bénéficie d’une stabilité améliorée après cette mise à jour.

Corrections d’erreurs

Le FPS du tableau de bord du jeu a été amélioré afin d’assurer une mise à jour régulière.

a été amélioré afin d’assurer une mise à jour régulière. Les lumières de l’interface Glyph ne se réactiveront plus automatiquement dans certains scénarios, ni ne s’éteindront automatiquement en dehors des heures de repos.

ne se réactiveront plus automatiquement dans certains scénarios, ni ne s’éteindront automatiquement en dehors des heures de repos. Les changements automatiques de volume qui se produisaient en tournant le téléphone ne se produiront plus.

qui se produisaient en tournant le téléphone ne se produiront plus. La lecture de musique ne se lancera plus pendant les appels entrants lorsque le téléphone est en mode vibreur.

ne se lancera plus pendant les appels entrants lorsque le téléphone est en mode vibreur. L’ accès au portefeuille a été optimisé, garantissant son démarrage correct en appuyant deux fois sur le bouton d’alimentation.

a été optimisé, garantissant son démarrage correct en appuyant deux fois sur le bouton d’alimentation. Le pourcentage de batterie s’affiche désormais correctement dans la barre d’état.

s’affiche désormais correctement dans la barre d’état. La fonctionnalité NFC pour effectuer des paiements avec l’appareil a corrigé ses problèmes de stabilité.

Enfin, vous devez savoir que les mises à jour logicielles sont généralement déployées de manière échelonnée et n’arrivent pas à tous les utilisateurs en même temps, donc ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas encore profiter de Nothing OS 2.5.2 sur votre téléphone. Selon la société elle-même, cette méthode leur permet de détecter tout problème et de garantir une mise en œuvre fluide et stable sur tous les appareils.