Google Chrome va faciliter votre vie avec ses nouvelles fonctionnalités intelligentes d’IA

Les plans de Google incluent une intégration complète de l’IA dans Chrome

L’IA sera intégrée parcomplète dans Google Chrome grâce à ces trois nouvelles fonctionnalités

Google Chrome vient de lancer des fonctionnalités basées sur l’Intelligence Artificielle. Cette nouveauté ne surprend personne, les plans de Google pour ses services consistent à intégrer l’IA de manière à apporter un changement radical pour les utilisateurs. Nous avons vu comment Bard rejoindra l’Assistant Google, mais les changements affectent même le navigateur de Mountain View.

Organisez vos onglets en groupes grâce à l’IA

Une des principales plaintes des utilisateurs de Chrome est que le navigateur consomme trop de ressources système, particulièrement lorsqu’il y a de nombreux onglets ouverts. De plus, il est difficile de trouver l’onglet recherché parmi tant d’options.

Chrome vous proposera également automatiquement des groupes en se basant sur le contenu et l’historique de navigation. Ainsi, vous n’aurez pas besoin de les créer manuellement, mais vous pourrez accepter ou rejeter les suggestions de Chrome. Vous pourrez également modifier, supprimer ou déplacer les groupes.

Personnalisez votre navigateur avec des thèmes et des fonds d’écran

Une autre façon de rendre votre navigateur plus attrayant et amusant est de personnaliser son apparence et son design avec des thèmes et des fonds d’écran. Les thèmes sont des ensembles de couleurs et de styles appliqués à la barre d’outils, aux onglets, aux marque-pages et à d’autres éléments de Chrome. Les fonds d’écran sont des images affichées sur la page d’accueil et les nouveaux onglets.

La nouveauté est qu’il est maintenant possible de créer un thème en utilisant l’IA. Pour ce faire, vous devrez accéder à la section de configuration de Chrome, puis indiquer que vous souhaitez changer le thème et ensuite cliquer sur l’option « Créer un thème en utilisant l’IA ».

Aide à l’écriture dans les espaces publics

La dernière nouveauté annoncée par Google sur son blog officiel est une sorte d’assistant pour l’écriture de publications. Oui, il s’agit quelque chose de similaire à Copilot ou à ChatGPT. Ce que recherche Google, c’est que l’outil permette aux utilisateurs d’avoir une impulsion lors de l’écriture.

Aucune date n’a été fixée pour le lancement de cette fonctionnalité, Google indique qu’elle sera disponible au cours des prochains mois. Le fonctionnement sera simple, les utilisateurs devront écrire quelques mots, puis faire un clic droit dans la zone de texte d’une page web et sélectionner « Aidez-moi à écrire » ou « Help me write » en anglais pour que l’IA commence à générer le texte souhaité.