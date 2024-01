Le design du Google Pixel 9 Pro a fuité : l’arrivée des bords plats

Google maintient le concept en quête d’un affinage accru avec ses Pixel 9, qui intégreront désormais ces bords plats que Apple a ramenés au « mainstream ».

Les bords plats ramenés à la modernité par Apple s’approprient également les Google Pixel de 2024.

En anticipant deux années à l’air du temps, Google teste déjà la technologie de TSMC qui apportera de la puissance à la puce Tensor G5 de 2025, bien que dans cette industrie, ce délai semble extrêmement long. Il n’est pas étonnant de voir que les fuites autour des Pixel 9 et Pixel 9 Pro de 2024 commencent maintenant à échapper au géant de Mountain View, que les collègues de MySmartPrice ont déjà recréés avec une précision incroyable.

Et qu’est-ce qui attire le plus l’attention des smartphones qui lanceront Android 15 et le goût de la « Vanilla Ice Cream »? Eh bien, précisément que la mode domine et que Google cède aux bordures plus plates qu’Apple a ramenées au « mainstream » avec ses derniers iPhone, et cela même si ce type de design est logiquement moins ergonomique et moins confortable à tenir en main.

La conception a été recréée en suivant les informations révélées par des sources proches de Google, donc dans la galerie photographique suivante, vous pouvez la découvrir en détail sous tous ses angles :

De toute façon, nous devons être prudents, car il reste encore beaucoup de temps avant de connaître officiellement la neuvième itération des Pixel créés par Google, qui devraient être présentés fin septembre ou début octobre de cette même année 2024, selon les délais habituels. C’est pourquoi vous devez prendre cette information pour ce qu’elle est : une rumeur.

Néanmoins, nous pouvons vous confirmer que les fuiteurs ont eu raison les autres années, et en plus, ce qu’ils nous racontent est assez crédible car le design révélé implique un affinage du concept actuel des Google Pixel, qui ont certainement besoin d’une retouche importante pour se réaffirmer et revenir à l’avant-garde de l’industrie.

Nous voyons donc, comme nous l’avons dit, des bordures plates et un design tout aussi minimaliste, qui conserve à l’arrière la ligne de caméras si caractéristique, bien qu’elle soit maintenant mieux intégrée dans un module, avec un aspect plus premium et un design elliptique.

La chose la plus curieuse est rapportée dans la partie matérielle, Android Authority parle d’une taille de 162,7 x 76,6 x 8,5 millimètres qui accueille un écran de 6,5 pouces, étrangement 0,2 pouces plus petit pour une taille totale identique à celle du Pixel 8 Pro actuel.

Ceci nous semble déjà plus insolite, servant d’exemple du fait que nous sommes en effet face à des rumeurs et rien de plus.

On sait que la puce sera le Tensor G4 de Google, tandis que la conception indique la présence du capteur de température qui ne peut pas encore être utilisé sur le Pixel 8 Pro, et d’un appareil photo principal de taille énorme, ce qui pourrait probablement signifier un capteur à ouverture variable.

Il est trop tôt pour parler du Pixel 9, mais nous resterons attentifs si la roue des fuites commence si tôt.