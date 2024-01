Le Samsung Galaxy S24 Ultra éblouit lors de ses premiers tests de batterie: dépasse cet iPhone

Le « youtuber » XEETCHARGE a testé la batterie des meilleurs téléphones du moment et le résultat est… le Samsung Galaxy S24 Ultra les surpasse tous !

Il est surprenant de constater que l’autonomie du Galaxy S24 Ultra de Samsung est encore meilleure.

C’était déjà l’un des grands attraits du très réussi Galaxy S23 Ultra, et il semble qu’en attendant des examens plus approfondis, l’autonomie sera également l’une des principales caractéristiques dont pourront se vanter les Samsung Galaxy S24 qui viennent d’être présentés officiellement et qui sont sur le point d’arriver chez leurs premiers acheteurs et early birds.

En effet, les tests préliminaires effectués par le youtuber XEETCHARGE avec son unité de test révèlent que le Galaxy S24 Ultra est le gagnant en termes de performance énergétique par rapport à d’autres géants tels que le Pixel 8 Pro, l’iPhone 15 Pro Max ou son prédécesseur le Galaxy S23 Ultra, alors même que la batterie est identique entre le Galaxy S23 Ultra et le nouveau S24 Ultra.

Il est vrai que plusieurs réserves doivent être faites sur le test publié sur YouTube, car les paramètres d’écran choisis sur chaque appareil, tels que la résolution, la luminosité ou les fréquences de rafraîchissement, ne sont ni révélés ni vérifiés, ce qui sont des détails extrêmement importants pour évaluer la consommation d’énergie dans des comparaisons.

Cependant, NotebookCheck a confirmé que le créateur de contenu XEETCHARGE a réalisé des tests assez fiables de l’utilisation quotidienne intensive d’un appareil, y compris le fonctionnement en boucle de réseaux sociaux tels que Facebook, d’applications multimédias telles que YouTube, de jeux « lourds » tels que Asphalt 8 et même des tests de référence de 3DMark.

En ce qui concerne les performances de chaque appareil, vous pouvez les voir dans la vidéo intégrée, mais en ce qui concerne les résultats, il convient de souligner que le Galaxy S24 Ultra dépasse largement son prédécesseur, le S23 Ultra, avec la même batterie, atteignant 11 heures de fonctionnement continu tandis que le modèle de 2023 signait 8 heures et 10 minutes. Il semble que les améliorations de Qualcomm fonctionnent.

Quant à l’iPhone 15 Pro Max, il a obtenu la deuxième place avec une autonomie de 10 heures et 20 minutes lors du test, ce qui s’explique par une batterie bien plus petite que celle de Samsung. On parle d’une capacité inférieure de 11% (4 422 mAh), ce qui lui conférerait tout de même la première place en termes d’efficacité par mAh.

Le nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra est le téléphone le plus autonome dans la catégorie « haut de gamme », bien que l’iPhone 15 Pro Max soit très proche avec une batterie nettement plus petite.

Enfin, le Pixel 8 Pro, avec la plus grande batterie de 5 050 mAh parmi tous les concurrents, se classe en troisième position avec pratiquement 10 heures, légèrement derrière l’iPhone et avec sa puce Tensor G3 semant le doute.

Ne le prenez pas trop à cœur car il s’agit de tests préliminaires et même le logiciel du Galaxy S24 Ultra est en pré-série, bien que cela nous donne une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre plus ou moins de chacun de ces fleurons.

Il semble que Samsung ait une fois de plus trouvé la formule gagnante grâce à son affinement… nous le testerons bientôt !