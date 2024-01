Vous pouvez maintenant passer à HyperOS si vous avez un Xiaomi 12 Lite

Après ses débuts en 2023, cette année verra l’arrivée massive de HyperOS dans tout l’écosystème Xiaomi, en commençant d’abord par les divisions de téléphones mobiles, de tablettes et d’appareils portables. Cela inclut à la fois les appareils Xiaomi, POCO et Redmi en Chine, ainsi que ceux qui ont été lancés dans le reste du monde et qui utiliseront HyperOS Global, la version internationale de la couche.

Ainsi, presque chaque semaine, nous notons un autre modèle de ces trois marques qui reçoit la mise à jour vers le nouveau système d’exploitation basé sur Android, ou qui est en voie de l’obtenir. Et aujourd’hui, mardi, c’est au tour du Xiaomi 12 Lite, qui vient de devenir le premier modèle Lite pouvant utiliser HyperOS.

Mettre à jour le Xiaomi 12 Lite vers HyperOS Global, le premier modèle Lite de Xiaomi

Comme pour toutes les premières mises à jour, HyperOS Global pour le Xiaomi 12 Lite est également disponible pour le moment uniquement pour les utilisateurs de Mi Pilot, autrefois appelés Beta Testers, qui font partie du programme du même nom lancé par Xiaomi. Cette version a été lancée pour être testée par un public plus large, et la mise à jour ne tardera pas à arriver à tous les utilisateurs du 12 Lite en général.

Le numéro de build qui installera HyperOS Global et Android 14 sur le Xiaomi 12 Lite est OS1.0.2.0.ULIMIXM. Les lettres ‘MI’ juste au milieu du nom indiquent que cette mise à jour est globale et non destinée à la Chine.

Je veux rejoindre le programme Mi Pilot de Xiaomi

Présenté en 2019, le programme Mi Pilot est comme la version bêta de WhatsApp : un outil qui vous transforme en testeur bêta des nouvelles versions de MIUI / HyperOS avant leur sortie officielle. De cette manière, vous pouvez aider à identifier les erreurs, les bugs et les défauts afin que les ingénieurs de Xiaomi puissent les corriger avant de publier la mise à jour officielle pour tout le monde.

Rejoindre le programme Mi Pilot est vraiment simple, mais gardez à l’esprit que seuls les nouveaux candidats seront acceptés lorsque l’équipe de développement de MIUI aura préparé une nouvelle version de MIUI / HyperOS à tester par les utilisateurs bêta.

Pour devenir Mi Pilot, il suffit de remplir le formulaire suivant avec ces informations :

ID du compte Mi

Version de MIUI actuellement installée sur notre appareil

Modèle spécifique de téléphone que nous utiliserons pour cette fonctionnalité

Étant donné que ce programme s’ouvre à des moments précis, il faut être attentif au cas où Xiaomi l’activerait lui-même afin de pouvoir tester une nouvelle version bêta de MIUI. Pour savoir quand cela va se produire, essayez de rejoindre ces deux canaux Telegram de la communauté Xiaomi :

Via | XiaomiToday