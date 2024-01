Les phases de la lune sur l’écran de votre Xiaomi avec le nouveau super fond d’écran The Moon, également disponible pour HyperOS Global

Fonds d’écran animés avec différentes thématiques, les super wallpapers de Xiaomi et MIUI sont des fonds d’écran interactifs qui utilisent la fonction d’écran toujours allumé, l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage, ajoutant ainsi une touche de dynamisme à l’utilisation du smartphone tout en affichant des vues spectaculaires avec leur effet 3D.

Basés sur des reconstructions utilisant des données de la NASA sur des planètes telles que Mars, Saturne et la Terre, les super wallpapers ont été mis à jour pour inclure un nouveau fond basé sur la Lune, qui est disponible à la fois sur MIUI 14 et sur ceux qui ont déjà installé HyperOS Global, la version internationale de la nouvelle interface.

Je veux installer le super wallpaper de la Lune

Pour profiter du super fond d’écran sur la Lune, vous devez mettre à jour l’application Super Wallpaper sur HyperOs vers la version 3.2.0-ma-ALPHA-01191938. Une fois cela fait, vous pouvez accéder au fond d’écran Super Moon via l’application de sélection des fonds d’écran. La nouvelle mise à jour est équipée de traductions pour plusieurs langues.

En déverrouillant l’appareil, le fond d’écran change pour afficher une vue agrandie du corps céleste choisi, révélant des détails complexes et des paysages spectaculaires. Les animations sont douces et fluides, ce qui améliore l’expérience globale de l’utilisateur et crée une sensation de profondeur et de réalisme.

Pour passer d’une région à une autre dans les fonds d’écran de la Terre et de Mars, ouvrez l’application de paramètres et choisissez la région que vous souhaitez voir. Cette application s’installera automatiquement lorsque vous installerez les fonds d’écran et vous la verrez dans le tiroir des applications de votre téléphone.